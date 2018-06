Aktier: Jobrapport løftede de amerikanske aktiemarkeder

Det var jobrapporten fra det amerikanske arbejdsministerium, som var højdepunktet for investorerne, og så betød politisk bekymring mindre.

Det brede S&P 500-indeks steg fredag med 1,1 pct., mens Dow Jones-indekset med blot 30 aktier vandt 0,9 pct. Teknologiaktierne på Nasdaq gik endnu mere op og steg 1,5 pct.

JOBRAPPORT LIGE I ØJET

De finansielle markeder tog sig gennem ugen noget af rutsjetur udløst af bekymring for et nyvalg i Italien, et valg, som kunne have kommet til at handle om landets medlemskab af EU. Det endte dog med en EU-skeptisk koalitionsregering.

USA's præsident, Donald Trump, gjorde også sit for at blande sig, da hans regering tidligt på ugen varslede told på import fra Kina og torsdag også annoncerede told på stål og aluminium på import fra EU, Mexico og Canada.

Fredag gled alt det dog i baggrunden, da jobrapporten for maj blev offentliggjort. Den viste, at beskæftigelsen steg mere end ventet, og at arbejdsløsheden faldt til 3,8 pct. fra 3,9 pct., mens de amerikanske lønninger steg 0,3 pct. mod ventet 0,2 pct. på månedsbasis og med 2,7 pct. på årsbasis, hvor 2,6 pct. var ventet.

- Det hele er egentlig endt, som vi havde håbet, og ikke, som mange frygtede. Der var en voldsom panik i starten af ugen, men i politik kommer der ofte en løsning, som er bedre end frygtet. Det gav en lettelse i markederne, og en del af stressen forlod det finansielle system. Og fredag fokuserer man igen på økonomien, og der har den amerikanske jobrapport blæst resten væk, siger seniorstrateg Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank.

Han peger på, at det er godt, at den store italienske krise, med udsigt til et nyvalg, hvor afstemningen kunne komme til at handle om EU-medlemskab er taget af bordet, selv om den nye koalitionsregering ikke er investorernes foretrukne kop te.

- Der er kommet gode økonomiske nøgletal, og jobrapporten var lige, som den skulle være. Hverken for varm eller for kold. Den signalerer økonomisk vækst, men ikke nok til at øge frygten for yderligere renteforhøjelser end planlagt.

FANG I VEJRET

Set henover sektorerne var der fremgang over næsten hele linjen. Kun den defensive forsyningssektor oplevede egentlig minus i S&P 500-indekset med et tab på 1,6 pct.

I toppen fandt man teknologiaktierne, der vandt 2,0 pct., men også sundhed, finans, industri og råvarer steg mere end 1,0 pct.

Mange investorer holder særligt øje med FANG-aktierne, og netop FANG-indekset på New York Stock Exchange steg til rekord fredag i indeksniveau 2.802. FANG-indekset indeholder de største og mest handlede IT-selskaber med navne som Netflix, Amazon, Facebook, Apple, Googles moderselskab, Alphabet, Nvidia, Tesla, Twitter, Alibaba og Baidu.

- Teknologiaktioner bliver bare ved. Førhen valgte man Nasdaq, når man bare skulle købe aktier, nu er det FANG-aktierne, man køber, når investorerne bare trykker på knappen, kommenterer Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank.

I FANG-indekset trak Apple op med et plus på 1,8 pct., Alphabet steg 3,2 pct. Nvidia vandt fredag 2,2 pct. Facebook var i plus med 1,2. Og Netflix sluttede i ny rekord med en stigning på 2,4 pct. til 359,93 dollar.

FANG-indekset er steget knap 26 pct. siden årsskiftet.