Aktier: Japansk købsinteresse sender Shire til vejrs

Hvor de store europæiske indeks tirsdag tog en noget større stigning end aktierne herhjemme, er tilbagegangen i de største ledende indeks også større end i det hjemlige C25-indeks onsdag.

Stemningen onsdag er trukket ned af presset på den amerikanske teknologisektor tirsdag, hvor sagen om datalæk hos Facebook spredte sig til hele sektoren og gav tunge kursfald.

Derudover er investorerne ved at tilpasse porteføljerne mod slutningen af første kvartal, der udløber med udgangen af marts, og det har umiddelbart resulteret i lidt udsalg blandt aktierne og opkøb i obligationer.

FTSE 100-indekset i London dykker 0,7 pct., mens CAC 40 i Paris falder 1,1 pct., og det tyske DAX-indeks bakker 1,2 pct.

Det paneuropæiske Stoxx 600-indeks bakker samtidig 0,9 pct.

De helt store tabere i Europa er også teknologisektoren, som dog også får selskab af råvareaktierne i bunden. De to industrigrupper under Stoxx 600-indekset falder med 2,3-2,4 pct.

Blandt enkeltpapirerne er der også flere teknologiaktier at finde helt i bunden. Det gælder blandt andet den østrigske halvlederproducent AMS, der er noteret på børsen i Zürich.

Den aktie falder med 8,4 pct.

Franske Exane BNP Paribas har sænket anbefalingen af aktien til "neutral" fra "outperform", mens kursmålet er fastsat til 118 schweizerfranc.

Positivt nyt er der om det irske medicinalselskab Shire, der banker i vejret, efter at den japanske Lundbeck-partner Takeda Pharmaceuticals har bekræftet, at selskabet lurer på at købe Shire.

Takeda, der har en samarbejdsaftale med danske Lundbeck, har bekræftet planerne i en meddelelse, efter at avisen The Telegraph sent tirsdag bragte en historie om købsinteressen.

Shire-aktien stiger med 22,2 pct. og er klart øverst i Stoxx 600-indekset.