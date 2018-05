Aktier: ISS og Jyske Bank slår tonen an for aktiemarkedet

Det bliver om noget friske regnskaber fra blandt andet ISS og Jyske Bank, der kommer til at fylde en hel del og bane vejen for retningen på det danske aktiemarked onsdag.

Udviklingen internationalt og særligt i USA efter dansk lukketid tirsdag har mest af alt været sidelæns, og fra futures-markederne er der ikke meget inspiration at hente, da både de amerikanske og europæiske futures ligger tæt på udgangspunktet, omend med marginalt positive fortegn.

Et vigtigt punkt er den fortsatte usikkerhed, der præger de finansielle markeder efter USAs skrotning af atomaftalen med Iran tirsdag - en skrotning, der ligeledes er et brud med USA's traditionelt tætte allierede i Vesteuropa.

I Asien er der kursfald at spore onsdag morgen, men stigende oliepriser i kølvandet efter USAs farvel til Iran-aftalen lægger et solidt fundament under markedet.

Det danske eliteindeks, C25, steg tirsdag 0,8 pct. til 1157,49.

TIDLIGE REGNSKABER PRÆGER MORGENENS HANDEL

Regnskabet fra servicekoncernen ISS for første kvartal viser en blandet udvikling i forhold til samme periode året før for så vidt angår top- og bundlinjen.

Den organiske vækst i omsætningen blev på 3,1 pct. mod 2,6 pct. i året før, og overskuddet af driften (EBIT) før særlige poster landede på 763 mio. kr. mod 875 mio. kr. i første kvartal 2017 og analytikernes ventede 770 mio. kr.

Driftsmarginalen blev rapporteret til 4,0 pct. mod 4,5 pct. i samme periode sidste år. Der var ventet netop 4,0 pct.

Koncernen ændrede ikke på forventningerne til en organisk vækst på mellem 1,5 og 3,5 pct. i 2018 mod 2,4 pct. i 2017.

ISS steg tirsdag 0,8 pct. til 220 kr.

Jyske Bank havde pæn fremgang i rente- og gebyrindtægterne, men negative kursreguleringer og markant større nedskrivninger - efter indregning af effekten af IFRS 9 på en gang - sender basisresultatet ned til 358 mio. kr. fra 894 mio. kr.

Jyske Bank, der tirsdag steg 0,5 pct. til 372,60 kr., har onsdag morgen meddelt sin støtte til fusionen mellem Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank og har i den forbindelse indgået en betinget aftale med Nykredit om salg af Jyske Banks aktiepost på små 40 pct. i Nordjyske Bank.

Ringkjøbing Landbobank faldt tirsdag 0,3 pct. til 373 kr., mens Nordjyske Bank steg 1,3 pct. til 192,50 kr.

DFDS OPJUSTERER VÆKSTFORVENTNINGER

Rederiet DFDS opjusterede forventningerne til 2018 i onsdagens regnskab for første kvartal af 2018. Inklusive U.N. Ro-Ro ventes der en omsætningsvækst på 8 pct. Omsætningen var på 3,5 mia. kr mod 3,2 mia. kr sidste år og før skat var der 204 mio. kr. tilbage mod 1,67 mio. kr. i første kvartal 2017.

DFDS lukkede tirsdag med en stigning på 0,3 pct. i 387,40 kr.

Regnskabet for første kvartal fra køkkenproducenten TCM Group TCM Group, der ejer Svane Køkkenet og driver køkkenmærkerne Tvis, Nettoline og Kitchn, omsatte 3,5 pct. mere i første kvartal, men med en organisk vækst på 10 pct. justeret for færre produktionsdage.

Resultaterne var på niveau med selskabets forventninger, og estimaterne for hele året fastholdes. Køkkenaktien faldt 2,5 pct. til 101 kr. tirsdag.

Lundbeck blev tirsdag belønnet med en stigning på 8,3 pct. til 403,10 kr. oven på et flot regnskab for første kvartal. Efterfølgende har britiske Barclays løftet sit kursmål for aktien til 435 kr. fra 375 kr., mens anbefalingen »overvægt« er fastholdt.

William Demants skuffende periodemeddelelse tirsdag kan fortsat sætte sine spor. Aktien faldt kraftigt trods fortsat pæn vækst, og ifølge flere aktører var faldet begrundet i store stigninger i den seneste periode. William Demant droppede 9,5 pct. til 233 kr.

Vestas kan komme i søgelyset efter at selskabets største konkurrent i USA, GE Renewable Energy, fortsat ser faldende priser fremover. Det siger koncernens finansdirektør, Vikas Anand, til Ritzau Finans på en vindmøllekonference i Chicago.

Vestas lukke tirsdag i 434,80 kr. efter en stigning på 0,7 pct.