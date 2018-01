Aktier: ISS, Novo og Mærsk trak eliteindeks i rødt

. GN Group nød onsdag godt af opløftende meldinger fra en af sine store konkurrenter og markerede sig på den baggrund stærkest i C25, som sidst på dagen imidlertid blev trukket i minus efter forstærkede fald i aktier som ISS, Novo Nordisk og Mærsk.

Eliteindekset lukkede tæt på dagens laveste niveau på 1136,52 efter et fald på 0,4 pct., efter at indekset mange gange i løbet af dagen havde krydset linjen mellem plus og minus - med altså endte med at skride ned den sidste time af handelssessionen.

Klart i C25-toppen lå GN Group med en stigning på 2,8 pct. til 202,20 kr. efter et godt regnskab fra den amerikanske headset-producent Plantronics, der konkurrerer med GN's division for headsets, GN Audio.

- Plantronics kom med et rigtig fornuftigt regnskab, hvilket tager noget risiko ud, i forhold hvordan GN Audio har klaret sig i kvartalet, siger børsmægler Anne Sophie Riis fra ABG Sundal Collier til Ritzau Finans.

NOVO PRESSET FRA FLERE FRONTER

I den modsatte ende af C25 var ISS placeret med et fald på 2,4 pct. til 233,90 kr., hvilket skete uden selskabsspecifikke nyheder. Desuden dykkede sværvægteren Novo Nordisk med 2,3 pct. til 333,40 kr., efter at USA's præsident, Donald Trump, i sin "State of The Union" talte om, at medicinpriserne skal ned.

- Priserne vil falde væsentligt, bare vent og se, sagde Donald Trump blandt andet i sin tale.

En anden medvirkende faktor til tryk på medicinalaktierne generelt onsdag kan være udmeldingen fra Amazon, Berkshire Hathaway og JPMorgan, der går sammen i et nyt samarbejde om et forsikringsselskab for at nedbringe de ansattes udgifter til sundhedsforsikringer.

Desuden kom der onsdag regnskab fra selskabets store konkurrent Eli Lilly, hvor en stribe af de væsentligste diabetesmidler, der ligger i direkte konkurrence med Novo, overraskede positivt.

Vestas var ligeledes i taberfeltet med et dyk på 1,1 pct. til 409 kr. efter tirsdagens stigning på 4,1 pct., der kom i land oven på et regnskab fra konkurrenten Siemens Gamesa, hvor der her særligt var fokus på kommentarer om prisudviklingen på møller.

- Vestas-aktien fik tirsdag rigtig fart på efter kommentarerne fra Siemens Gamesa om, at priserne er begyndt at stabilisere sig, men ellers var det jo ikke fordi, at det var en optimistisk tone, Siemens Gamesa kom med, så vi synes klart, at det var en overreaktion, at Vestas skulle stige.

- Jeg synes faktisk, at Siemens Gamesa bekræftede, at der er pres på i vindmølleindustrien, siger Anne Sophie Riis.

JAPANSKE SHIPPINGREGNSKABER

Mærsk fik nyt fra de tre japanske konkurrenter, Mitsui, Nippon Yusen og Kawasaki Kisen, som offentliggjorde tal for tredje kvartal, der løb til udgangen af 2017. Førstnævnte har opjusteret forventningerne, mens de to øvrige har nedjusteret.

B-aktien i Mærsk faldt 1,5 pct. til 10.700 kr.

LILLE OPJUSTERING FRA AMBU

Onsdag morgen kom der regnskaber fra Ringkjøbing Landbobank og Ambu. Ringkjøbing Landbobank øgede sidste år sit overskud før skat med 11 pct. til 735 mio. kr., men det til trods faldt bankens aktie 0,2 pct. til 330 kr.

Ambu steg derimod 1,9 pct. til 128,70 kr., efter at selskabet i sit regnskab for første kvartal opjusterede forventningerne til 2017/18 en smule.

Derimod faldt ALK-Abelló-aktier 5 pct. til 762 kr., efter at Jyske Bank sænkede anbefalingen af den til "sælg" fra "hold".

Forsikringsselskaberne Tryg og Topdanmark er blevet kigget efter i sømmene af analytikerne hos Deutsche Bank. Tryg har fået hævet anbefalingen hos den tyske bank til hold fra sælg. Topdanmark har fået løftet kursmålet til 275 kr. fra 250 kr. Her er anbefalingen hold.

Tryg steg 0,3 pct. til 145,90 kr., mens Topdanmark faldt 0,9 pct. til 286,60 kr.

Solar offentliggjorde salg af underskudsgivende aktiviteter i Belgien og Østrig, hvilket er gennemført med tab på 47 mio. kr. Det så investorerne positivt på og handlede aktien 4,5 pct. højere i 395 kr.

/ritzau/FINANS