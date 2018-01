Aktier: ISS, DSV og Pandora topper stigende C25

Pandora, ISS og DSV flyder højest på den positive bølge, der tirsdag middag præger det dansk aktiemarked, hvor det toneangivende C25-indeks stiger 0,4 pct. til 1179,25 på linje med de europæiske kolleger, der trækker det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks til en stigning på 0,3 pct.

ISS-aktien ligger 2,4 pct. højere i 247,80 kr., og stigningen skal ifølge børsmægler Anne Sophie Riis hos ABG Sundal Collier ses på baggrund af meddelelsen mandag efter børslukketid om forlængelse af en milliardkontrakt med computerproducenten Hewlett Packard Enterprice, HPE.

»Den kører lidt på den kontraktforlængelse,« vurderer Anne Sophie Riis.

Kontrakten stod til at løbe ud ved udgangen af 2018, men den er nu forlænget - på samme vilkår - til 2021.

PANDORA STIGER FØR KAPITALMARKEDSDAG

Samtidigt ligger Pandora-aktien 1,6 pct. højere i 685,60 kr. uden aktuelle selskabsspecifikke nyheder som baggrund.

»Men vi er ved at nærme os kapitalmarkedsdagen tirsdag i næste uge. Og de har selv meldt ud, at de vil komme med en "trading-statement" forud for det. Så det skal jo være snart. Vi ved jo ikke, hvad der kommer til at stå, men formentlig at deres forventninger er nået, og det kan godt være, at der er nogen, der tager et "bet" over det,« antager Anne Sophis Riis.

Med i toppen af indekset er også DSV-aktien der stiger 1,9 pct. til 511,60 kr. uden selskabsspecifik baggrund.

POSITIV ANALYSER STØTTER MÆRSK

Positiv udvikling ses også for Mærsk-aktierne med en stigning på 0,6 pct. til 11.670 kr. for B-aktien. Og her er baggrunden en positiv sektoranalyse fra det amerikanske finanshus Jefferies, der regner med en stor indtjening og et flot udbytte fra den danske rederigigant. Jefferies har derfor anbefalingen "køb" af Mærsk-aktierne og et kursmål på 14.500 kr., som indikerer et positivt potentiale på cirka 25 pct.

Hos ABG Sundal Collier er der også fokus på aktien i Danske Bank, der mandag middag ligger 0,7 pct. lavere i 243,60 kr.

»Vi har en generel bekymring for, at "payout-ratio" (andel af overskud, der udbetales til aktionærerne, red.) skal komme ned. Det har Danske Bank ikke konfirmeret - endnu, men vi regner med, at Finanstilsynet vil gå lidt i kødet på bankerne. Og du kan også se, at den norske og den svenske kr. er tikket lidt ned på det sidste, og det kommer også til at betyde noget for helårsresultatet,« siger Anne Sophie Riis.

KURSMÅL LØFTET FOR VESTAS

Vindmølleproducenten Vestas har lagt sig midt i indekset med et plus på 0,3 pct. til 440,10 kr., efter at Société Générale har løftet sit kursmål for aktien til 410 kr. fra 385 kr. Mandag opjusterede Vestas forventningerne til de frie pengestrømme i 2017 fra 450-900 mio. euro til 1150-1250 mio. euro. Société Générale holder dog fast i anbefalingen "sælg".

MIDDELMÅDIG UDVIKLING I MATAS

Kosmetikkæden Matas kom tirsdag morgen med en handelsopdatering for perioden 1. oktober til og med den 31. december 2017. Omsætningen landede i kvartalet på 1063 mio. kr. mod 1064 mio. kr. i samme periode sidste år. Det sammenlignelige salg faldt med 0,8 pct. i perioden og ligger inden for det, som Matas selv venter - nemlig et fald i det sammenlignelige salg på mellem 0 og 2 pct.

Matas-aktien stiger 1,1 pct. til 81,50 kr.