Aktier: Investorerne ser bort fra handelskrig i grøn åbning

De amerikanske aktier oplevede mandag de kraftigste fald siden april, og der var især nedtur for teknologiaktierne, som ellers har sat rekord efter rekord, mens det bredere aktiemarked har lidt under bekymringen for handelskrig.

Det brede S&P 500-indeks faldt mandag med 1,4 pct., mens Dow Jones-indekset med blot 30 aktier i sig smed 1,3 pct. Teknologitunge Nasdaq førte dog an i den negative stemning og faldt 2,1 pct.

I mandagens tidlige handel er General Electric kommet godt fra start og stiger med 6,6 pct. fra åbningen. Selskabet har planer om at fokusere og slanke konglomeratet, skriver Wall Street Journal. Selskabets aktiviteter inden for sundhedspleje skal ifølge avisens kilder udskilles i et selvstændigt selskab. Desuden planlægger GE at sælge sin ejerandel i olieserviceselskabet Baker Hughes.

Anderledes trist ser det ud for den verdenskendte motorcykelproducent Harley-Davidson, der fortsætter, hvor selskabet slap mandag og fortsat falder - tirsdag med 1,7 pct.

Motorcykelproducenten bekendtgjorde i går, at man agter at flytte produktion ud af USA som følge af den told, EU har lagt på de store amerikanske maskiner.

Til gengæld genvinder Brown-Forman lidt og stiger med 0,43 pct. i den tidlige handel. Selskabet producerer den amerikanske whisky Jack Daniel's, der er et yndet sprutmærke for rock 'n' rollere, udtrykker bekymringer om udviklingen med øgede told og fortæller, at man har flyttet store lagere af mørk spiritus for at undgå toldsatsen fra EU. Mandag faldt aktien med 3 pct.