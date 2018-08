Aktier: Investorerne nyder en Carlsberg men sender ISS i bund

Carlsbergs regnskab for andet kvartal skød over analytikernes mål og indeholdt samtidig en opjustering.

Modsat går det servicekoncernen ISS, der kom med et sæt blandede resultater i regnskabet for april, maj og juni.

Torsdag ved middagstid ligger C25-indekset 0,5 pct. højere i 1134,44, hvor Carlsberg er på rekordkurs med et plus på 3,5 pct. til 790,40 kr.

»Carlsberg opjusterede som ventet - men opjusteringen var større end ventet i markedet. Jeg tror, at aktien kan få lidt medvind også de kommende dage, for der er en del analytikere, der skal ud og justere deres estimater på koncernen til den positive side,« siger Martin Munk, senioraktierådgiver i Jyske Bank.

Carlsbergs regnskab for andet kvartal skød over analytikernes mål og indeholdt samtidig en opjustering. Koncernomsætningen var på 30.966 mio. kr. mod ventet 30.550 mio. kr. efter en god sommer på de fleste af selskabets europæiske markeder.

Nettoresultatet var på 2884 mio. kr., hvor analytikerne ifølge Ritzau Estimates havde ventet 2340 mio. kr. Forventningerne fik et skud op til et organisk driftsresultat (EBIT) i 2018 med høj encifret procentvis vækst i forhold til niveauet realiseret i 2017.

ISS I BUND

I den anden ende af eliteindekset ligger ISS og roder, på trods af at servicemastodonten leverede en organisk vækst på 3,2 pct. i andet kvartal mod de estimerede 2,3 pct. Til gengæld var driftsmarginalen kun 4,8 pct. mod de ventede 4,9 pct.

Bundlinjen skuffer dog med et underskud i kvartalet på grund af en stor nedskrivning. ISS, der fastholder sin tidligere udmeldte prognose for 2018, falder 3,1 pct. til 219,30 kr.

»Det er et fint regnskab, og underskuddet er af teknisk karakter. Det, der skuffer, er nok, at selskabet fastholder forventningerne i regnskabet. De har dog på den efterfølgende telekonference sagt, at de venter, at den organiske vækst for helåret lander i den øvre ende af forventningerne,« siger Martin Munk.

Forventningerne lyder fortsat på en organisk vækst på mellem 1,5 og 3,5 pct.

Bavarian Nordic har som det tredje C25-selskab leveret regnskab for andet kvartal onsdag morgen. Her er meldingen, at tingene kører som planlagt, og forventningerne til hele året bliver da også fastholdt. Aktien stiger 0,8 pct. til 183,33 kr.

H+H TOPPER FONDSBØRSEN

Blandt sidepapirerne topper H+H efter et stærkt regnskab for andet kvartal og hævede forventninger til hele året. Aktien i porebetonproducenten stiger ved middagstid med 9,9 pct. til 103,20 kr.

»H+H har rent kursmæssigt været inde i en lidt hård periode. Men den får genrejsning nu efter et godt regnskab,« siger Martin Munk.

Der er derimod smæk til Højgaard Holding og Monberg & Thorsen, som begge kommer med halvårsregnskab senere torsdag. Onsdag aften gav deres fælles selskab, entreprenørkoncernen MT Højgaard, en fyreseddel til topchefen Torben Biilmann, og oveni blev forventningerne til 2018 kraftigt nedjusteret.

Højgaard Holding falder 7,1 pct. til 92 kr., mens aktien i Monberg & Thorsen falder hele 8,4 pct. til 125,50 kr.

Torsdag har også budt på regnskaber fra Torm, Bioporto, Spar Nord, Skjern Bank, North Media, DFDS og Torm. North Media præciserede i sit halvårsregnskab forventningerne i opadgående retning, og aktien falder 1,0 pct. til 38 kr.

Investorerne kvitterer endvidere for regnskabet fra Spar Nord med en stigning på 1,5 pct. til 62,90 kr. Banken fastholdt i sit regnskab forventningerne til hele året.

DFDS falder 0,6 pct. til 346,80 kr. - efter rederiets halvårstal, mens rederiet Torm falder 3,3 pct. til 40,70 kr. efter at have annonceret et underskud i andet kvartal.

»Torm er i et rigtigt svært marked, da tankmarkedet er udfordret. Lunten var nok lugtet, da Norden i går kom med en tilsvarende melding,« siger Jyske Banks senioraktierådgiver.

REBOUND TIL WDH

William Demant stiger torsdag middag med 1,9 pct. til 264,60 kr., efter at have fået løftet kursmålet af den amerikanske storbank JPMorgan til 249 kr. fra 192 kr. Anbefalingen lyder uændret på "neutral". William Demant faldt onsdag 11,4 pct. til 259,80 kr. efter sit halvårsregnskab.

Vestas var et positivt islæt onsdag efter et godkendt regnskab for andet kvartal. Det har fået JPMorgan til at løfte kursmålet for aktien til 500 kr. fra 475 kr., mens det franske finanshus Kepler Chevreux har løftet kursmålet til 518 kr. fra 495 kr. Vestas blev onsdag belønnet med en kursstigning på 3,1 pct., men ved middagstid torsdag falder aktien 1,7 pct. til 400,30 kr.

Og Ambu ser ud til at slå endnu en rekord, hvis kursen holder dagen ud. Aktien stiger med 1,7 pct. til 269 kr. torsdag middag.

»Ambu rider med på den gode markedsstemning. Og aktien er blevet lidt en darling for mange,« siger Martin Munk.

/ritzau/FINANS