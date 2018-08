Aktier: Intel og markedet generelt starter i rødt

Efter ti minutters handel ligger S&P 500-indekset 0,6 pct. lavere, og Dow Jones-indekset falder 0,7 pct. som følge af fald blandt andre til Intel og Goldman Sachs. Imens har det teknologitunge Nasdaq-indeks indledt ugens sidste handelsdag med et fald på 0,6 pct.

Finansmarkedet er i stigende grad bekymret for økonomien i Tyrkiet, som samtidig har kontroverser med USA og fredag må se sin valuta nærmest kollapse. Det har fået den tyrkiske præsident, Recip Erdogan, til at komme med en usædvanlig opfordring til landets indbyggere til at konvertere dollaropsparing til lira.

Det modsatte ser imidlertid ud til at ske, idet der fredagen igennem er blevet solgt lira i stor stil - og nedturen er blevet udbygget efter Erdogans opfordring - til et fald for valutaen på 17 pct. til det svageste niveau nogensinde.

EMERGING MARKETS-VALUTAER UNDER PRES

Generelt er valutaer i emerging markets under pres i fredagens handel - og har været det i noget tid - hvilket også bidrager til øget frygt og usikkerhed på finansmarkedet.

- Problemerne i emerging markets er mere vigtige end nogensinde som følge af den globale vækstmaskine, som de markeder er blevet. Dette vil i sidste ende betyde meget for de amerikanske markeder, siger chefmarkedsstrateg Peter Cecchini fra Cantor Fitzgerald i New York i et notat.

I Dow Jones-indekset tynger Intel med et fald på 2,3 pct., efter at analytikerne hos Goldman Sachs har valgt at sænke anbefalingen af aktien til "sælg" fra tidligere "neutral". Goldman Sachs falder i øvrigt 2 pct. og industrikoncernen Caterpillar med 1,9 pct., mens Walmart er blandt de positive islæt med en stigning på 0,9 pct.