Aktier: Indledende stigninger efter fredagens fald

Efter kort tids handel stiger de ledende aktieindeks - S&P 500, Dow Jones og Nasdaq - alle med omkring 0,5 pct. Op til åbning indikerede handlen med futures stigninger på 0,4-0,5 pct., efter at det fredag endte med fald på 0,2-0,3 pct. for de tre indeks.

Fredagens fald skyldtes trusler fra præsident Donald Trump om at lægge told på alle importerede varer fra Kina og derved gå endnu længere end truslen om told på kinesiske varer for 200 mia. dollar, som præsidenten har arbejdet for at gennemføre, men som stadig mangler at blive gennemført.

- De amerikanske markeder ser ud til at lægge op til et lille "rebound" oven på sidste uges udsalg, selv om præsident Trump har holdt gang i handelsspændingerne i løbet af weekenden, sagde Michael Hewson, der er chefmarkedsanalytiker hos CMC Markets i Storbritannien, op til markedsåbning ifølge Marketwatch.

Blandt enkeltaktierne er der fokus på eksempelvis iPhone- og Mac-producenten Apple, efter at Trump i weekenden også fandt tid til at opfordre it-giganten til at flytte sin produktion fra Kina til USA. Mandag reagerer Apple-aktien ved at falde 1,2 pct.

Mere positiv interesse er der for elbilproducenten Tesla, efter at topchef Elon Musk sent fredag i en mail til sine ansatte kunne fortælle, at han planlagde en organisationsændring. Det skriver Marketwatch.

Fredag faldt selskabets aktie 6,3 pct., efter at selvsamme Elon Musk i et interview havde tændt op i en joint med marihuana.