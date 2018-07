Aktier: Hvidvasksag tynger Danske Bank i roligt marked

Overordnet set er der dog ikke de helt store bevægelser at spore på indeksniveau, og C25-indekset ligger 0,2 pct. lavere i 1097,29 omkring klokken 11.30.

I løbet af formiddagen har der ikke været de store nyheder, som kunne rykke det generelle marked, og ifølge Nikolaj Holmsgaard, der er børsmægler hos ABG Sundal Collier, afventer markedet begivenhederne fredag, hvor en amerikansk straftold rammer kinesiske varer, hvilket vil blive mødt med tilsvarende takster på amerikanske produkter fra Beijing.

- Vi har handelskrigen hængende over hovedet, og deadlinen er fredag den 6. juli. Nu må vi se, om Trump holder fri hele dagen, eller om der kommer noget nyt fra hans side. Det er det vi afventer i denne uge.

- Rent likviditetsmæssigt ser vi også, at der er gået lidt sommerferiestemning i den. For omkring halvdelen af aktierne er dagens volumen mindre end 50 pct. af de seneste 20 dages gennemsnit. Der er meget likviditet, der lige nu er taget ud, og så har vi også USA, som holder lukket, siger han til Ritzau Finans og henviser til, at amerikanerne holder fri for at fejre landets uafhængighedsdag.

HVIDVASK-HISTORIEN FORTSÆTTER

Danske Bank tager et kedeligt fokus, da Berlingske Business via et nyt læk af informationer om transaktioner i Danske Banks estiske afdeling har fået indsigt i, at bankens hvidvask af penge kan være endnu større end hidtil antaget. Ifølge avisen har man informationer om suspekte pengestrømme for nye 28 mia. kr., hvilket bringer det samlede beløb af potentielt hvidvaskede penge op på 53 mia. kr. Det har onsdag sendt aktien 3,1 pct. ned til 195,20 kr.

- Det er klart det, der trækker i negativ retning. Noget af det er priset ind, men der er nok nogle investorer, der er bange for, at der kan komme mere. Det er helt klart størrelsen på det nye beløb, der gør, at aktien falder. Det begynder at ligne en rigtig stor sag nu, siger Nikolaj Holmsgaard.

Danske Bank er i øjeblikket i gang med en intern undersøgelse af sagen. Resultatet ventes at komme i september, har det tidligere lydt fra Danske Banks topchef, Thomas Borgen, og bankens bestyrelsesformand, Ole Andersen.

Jyske Bank er endvidere præget af udbetaling af et ekstraordinært udbytte på 525 mio. kr. - eller 5,89 kr. per aktie - hvilket sætter sig i aktiekursen onsdag. Bankaktien falder ved middagstid 1,9 pct. - eller 6,80 kr. - til 344,40 kr.

GENMAB OG GN I TOP

Genmab har omvendt indtaget topplaceringen i det danske eliteindeks med en stigning på 1,5 pct. til 1017,00 kr., på trods af at der ikke umiddelbart er nyt om selskabet onsdag.

På andenpladsen ligger GN med en stigning på 1,4 pct. til 294,60 kr., efter at Deutsche Bank har løftet kursmålet for aktien til 375 kr. fra tidligere 300 kr. Dermed markerer den tyske storbank sig som den absolut mest optimistiske blandt de finanshuse, der har offentliggjort kursmål for aktien.

Ifølge data fra Bloomberg News er nærmeste "konkurrent" ligeledes tyske Commerzbank med et kursmål på 320 kr., mens det gennemsnitlige kursmål ifølge Bloomberg News er 255,75 kr.

Mærsk-aktierne ligger ligeledes med fremme i feltet med små plusser hjulpet af opløftende kinesiske nøgletal. Det private kinesiske PMI-indeks for servicesektoren fastholdt de foregående to måneders positive udvikling med en stigning i juni til 53,9 fra 52,9 måneden før.

Det var en positiv overraskelse, idet økonomernes vurdering inden offentliggørelsen lød på 52,7 ifølge Bloomberg News.

I forhold til Mærsk kan endvidere nævnes, at Danske Bank har sænket kursmålet for Mærsk-aktien til 11.000 kr. fra 12.000 kr., men fortsat anbefaler "køb", viser data fra Bloomberg News.

Mærsk B stiger 0,6 pct. til 8006 kr.