Aktier: Høreapparat fusion gør ondt på GN Store Nord

GN Store Nord-aktien presses onsdag middag mod bunden af C25-indekset, efter at konkurrenterne Widex og Sivantos har meddelt, at de fusionerer. Dermed bidrager høreapparat-aktien sammen med Pandora og Genmab til at trække eliteindekset i minus med 0,7 pct. til niveauet 1136,84.

GN-aktien falder 1,3 pct. til 242 kr., mens William Demant-aktien reagerer med et plus på 0,4 pct. til 232 kr., og alt i alt er der tale om ikke helt så umiddelbart logiske reaktioner, mener aktieanalytiker Morten Larsen i ABG Sundal Collier.

»Men hvis vi tager GN mod WDH, så er de lidt forskellige i eksponeringen mod forskellige salgskanaler. Du har en GN, der er meget lig Sivantos, og der er nogle ude i markedet, der er urolige for, om Sivantos, nu hvor de er blevet større, kunne risikere at blive endnu mere prisaggressive,« bemærker Morten Larsen.

»Men hvis jeg kigger på al historik i den her sektor, så ser vi, at hver gang der er nogle, der slår sig sammen af de store producenter, så koster det dem, der slår sig sammen lidt momentum, og så snakker vi om negative salgssynergier, hvor nogle af kunderne finder en anden producent,« uddyber aktieanalytikeren.

Også den femte store producent på høreapparatmarkedet, schweiziske Sonova, oplever onsdag middag kursfald på cirka 3 pct.

PANDORA FORTSAT PÅ PINEBÆNKEN

Nederst i eliteindekset indtager Pandora sin ikke uvante plads med et fald på 4,3 pct. til 536,80 kr., og dermed fortsætter smykkeaktien ugens tilbagetog. Fredag i sidste uge kostede aktien 692,80 kr. Tirsdag faldt aktien ikke mindre end 15,5 pct. i skuffelse over selskabets kvartalsmeddelelse.

Onsdag føjer børshusene spot til skade med en stribe reducerede kursmål og anbefalinger fra blandt andre Deutsche bank, ABG Sundal Collier og Nordea, mens den amerikanske hedgefond Melvin Capital øger sin satsning på kursfald i aktien med udvidelse af sin shortposition.

Pandora har selskab af Genmab og Jyske Bank i bunden af indekset. De to aktier falder henholdsvis 2,2 pct. til 1223,50 kr. og 2,5 pct. til 358,10 kr. uden selskabsspecifikt nyt.

NKT I REVANCHE

Øverst i C25 ligger NKT-aktien, der ligesom Pandora var regnskabsaktuel tirsdag og måtte tage et kursdyk på 9,6 pct. Onsdag tager aktien lidt revanche med et plus på 1,9 pct. til 171,80 kr.

»Der er et lille 'rebound' fra i går, siger børsmægler Anne Sophie Riis i ABG Sundall Collier, der har sænket sit kursmål for industriaktien til 185 kr. fra 200 kr.«

»Der er jo, på baggrund af det de skrev - at 2019 også bliver et hårdt år. Men det er typisk, at du ser, at en aktie, der faldet meget, 'rebounder' lidt dagen efter,« konstaterer Anne Sophis Riis og bemærker i samme åndedrag, at det så ikke gælder for Pandora.

»Der er bare stort salgspres fra udlandet på den aktie,« noterer hun.

NILFISK SKUFFEDE

Onsdagens regnskab fra et af de større selskaber kom før åbningen fra Nilfisk. Det viste, at den organiske vækst i årets tre første måneder blev dæmpet til 1,3 pct. som følge af problemer med leveringer og ophobning af ordrer.

Men udfordringen er blevet meget mindre i april, hvor den organiske vækst i har haft fart på, så den i årets første fire måneder lander på 4,4 pct.

Reaktionen er et minus på 0,7 pct. til 303 kr. for aktien.

It-virksomheden NNIT afleverede regnskab tirsdag efter børslukketid, og det belastes af svigtende salg til storkunden Novo Nordisk, som NNIT i sin tid blev udskilt fra.

Det betyder, at NNIT må nedjustere forventningerne til en omsætningsvækst i lokal valuta på 3-6 pct. i 2018 mod tidligere 4-7 pct. ABG Sundal Collier har kvitteret med en reduktion af kursmålet til 180 kr. fra 200 kr., og NNIT-aktien falder 4,5 pct. til 172,80 kr.

REGNSKAB FRA BANKER

Også Vestjysk Bank og Salling Bank har afleveret regnskaber for første kvartal. Begge fastholder forventningerne til hele året. Salling Bank venter dermed fortsat en basisindtjening på 35-45 mio. kr. og Vestjysk Bank et resultat efter skat på 175-250 mio. kr.

Salling Bank-aktien falder 1,3 pct. til 230 kr., mens Vestjysk Bank falder 0,4 pct. til 2,52 kr.

Den britiske storbank Barclays har reduceret kursmålet for forsikringsaktien Tryg til 150 kr. fra 160 kr. og sænket anbefalingen til "ligevægt" fra "overvægt", mens kursmålet for Topdanmark er hævet til 302 kr. fra 273 kr. Det skriver Reuters.

Tryg-aktien falder 0,7 pct. til 143,90 kr., mens Topdanmark stiger 0,6 pct. til 294,60 kr.