Aktier: Højere åbning - Xerox falder markant efter nej til Fuji

Det brede S&P 500-indeks stiger 0,3 pct. til 2736,47 efter ti minutters handel, Nasdaq stiger 0,4 pct. til indeks 7435,11. Dow Jones stiger også 0,5 pct. til indeks 24.939,71 - kun 4 af indeksets 30 aktier falder.

Xerox falder 7,3 pct. til 27,88 dollar, efter at selskabet søndag sagde nej tak til at blive overtaget af japanske Fuji.

Xerox afblæste det kontroversielle salg, efter at være nået til enighed med investorerne Carl Icahn og Darwin Deason efter flere måneder med interne stridigheder. Samtidig vil styrkelsen af Xerox blive lagt i aktieindehavernes hænder.

Det, at Xerox giver efter for storaktionærerne Carl Icahns og Darwin Deasons krav, er en stor sejr for aktivistiske investorer. Tidligere har storaktionærerne, der tilsammen ejer mere end 10 pct. af Xerox , kritiseret selskabets administrerende direktør og bestyrelse for at indgå en handel, der potentielt kunne skade markedsværdien.

I ugens løb vil der komme regnskaber fra detailkæderne Nordstrom, JC Penny og Macy's, og der vil også komme tal fra Campbell Soup og byggemarkedskæden Home Depot.