Aktier: Hjælpende hånd fra Nordkorea kan give nyt løft

Fremgangen blandt de amerikanske aktier ses fortsætte fra åbningen tirsdag, efter at de tre ledende indeks tog sig nogle pæne hop i mandagens handel.

Markederne ser ud til at få en lidt overraskende hjælpende hånd fra Nordkorea, der ifølge Sydkoreas chef for national sikkerhed, Chung Eui-yong, er parat til at indgå i dialog med USA om at droppe landets program for atomvåben, skriver CNN Money.

Det skaber godt humør på markedet, hvor futures indikerer stigninger på mellem 0,4 pct. og 0,6 pct. fra start for S&P 500-indekset, Nasdaq-indekset og Dow Jones-indekset.

Stemningen er desuden fortsat holdt oppe af, at sidste uges varsler om en straftold på stål og aluminium muligvis mere er forhandlingsteknik end et forslag til reel politik.

Det sker, efter at Donald Trump på Twitter har ytret, at Canada og Mexico kan undgå de foreslåede takster, hvis der kan opnås enighed om en "fair" aftale i forhandlingerne om den nordamerikanske frihandelsaftale (NAFTA).

TARGET SKUFFER MED NY PROGNOSE

Blandt enkeltaktierne er der opmærksomhed til detailkæden Target, der har afleveret regnskab for fjerde kvartal 2017/18.

Det endte nogenlunde som ventet, men forventningerne til første kvartal 2018/19 ligger i den lave ende af markedets prognose, hvorfor aktien bliver sendt ned.

Target leverede en justeret indtjening per aktie på 1,37 dollar i fjerde kvartal, mens analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News havde regnet med 1,38 dollar.

Det sammenlignelige salg steg i fjerde kvartal med 3,6 pct. mod en ventet fremgang på 3,4 pct.

Skuffelsen ligger i højere grad i forventningerne til første kvartal af indeværende regnskabsår, hvor Target venter en justeret indtjening per aktie på 1,25-1,45 dollar. Til sammenligning ventede analytikerne inden regnskabet 1,40 dollar på den post, hvilket giver risiko for en skuffelse.

Target-aktien falder med 2,5 pct. til 73,25 dollar i det amerikanske formarked.

Efter markedets lukketid afleverer tøjkæden Urban Outfitters desuden tal for sit fjerde kvartal. Inden regnskabet stiger aktien med 1 pct. til 36,60 dollar i formarkedet.

