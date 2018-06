Aktier: Handelskrigens opblussen giver røde markeder

Det er de stigende spændinger mellem USA og Kina, der er årsagen til de røde markeder. Senest er det kommet frem i Wall Street Journal, at præsident Donald Trump planlægger at udelukke kinesiske virksomheder fra at investere i amerikanske teknologiselskaber og at blokere for teknologieksport til Kina.

Investorerne i Apple tager ikke godt mod den nyhed - og koncernens aktier falder 0,3 pct., chipproducenten Advanced Micro Devices falder 1,5 pct., mens den kinesiske e-handelsplatform Alibaba, der er børsnoteret i USA, falder med 3,5 pct.

Men der er dog også nyheder, som investorerne tager godt imod.

Den ikoniske suppeproducent, Campbell Soup, der blev grundlagt i 1869, kan komme til at blive en del af Kraft Heinz-imperiet. I hvert fald vil New York Post vide, at Kraft er interesseret i at købe Campbell's.

Et salg kan være tæt på, efter at suppeproducenten i sidste måned annoncerede, at man så på alle aspekter i forbindelse med strategi og selskabssammensætning. Og nu er Kraft altså parat, forlyder det fra kilder tæt på koncernen ifølge avisen.

Campbell Soup, der er bedst kendt, for de plakater som Andy Warhol lavede af suppedåsen i 1962, stiger med 8,6 pct. på nyheden, mens Kraft Heinz stiger 1,1 pct.

Også den amerikansk-europæiske handelskrig fylder hos de amerikanske selskaber. Harley-Davidson, der står overfor at få lagt ekstra told på motorcykler solgt til Europa, falder 1,3 pct. mandag efter at være faldet 2,3 pct. fredag.