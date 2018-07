Aktier: Handelskrigen slår igennem med brede kursfald

Tidligere på dagen har aktiemarkederne i Asien og Europa vist fald over en bred kam oven på de nye skridt i handelskonflikten, som gælder nye amerikanske toldsatser på en række kinesiske varer til en værdi af 200 mia. dollar. Et tiltag, som Kinas regering har kaldt for "totalt uacceptabelt" og lovet at gengælde.

Efter godt fem minutters handel er det toneangivende S&P 500-indekset faldet 0,6 pct., mens Dow Jones-aktierne ligger 0,7 pct. lavere, og Nasdaq falder 0,5 pct.

Faldene rammer bredt fra store aktier til små. Blandt andre Caterpillar, Boeing og U.S. Steel ligger på fald mellem 1,5 til 2 pct., mens der er dyk i samme størrelsesorden til elektronikproducenter som Intel, Broadcom, Micron, AMD og Nvidia.

Alphabet, der er Googles moderselskab, lå til at falde 0,8 pct. i formarkedet, men er åbnet med et beskedent dyk på 0,1 pct. Selskabet kan være på vej mod en bøde i milliardklassen fra EU for ulovlige forretningsmetoder i udbredelsen af styresystemet Android.

Andre store tech-aktier som Amazon, Facebook og Apple ligger også omkring nulpunktet efter de første handelsminutter.