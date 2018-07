Aktier: Hævet kursmål kan sikre Novo opmærksomhed i roligt C25

I Asien falder aktierne fra morgenstunden, hvor der dog ikke bliver handlet i Japan på grund af Marine Day. De ledende indeks i USA sluttede alle i grønt fredag, og mandag morgen peger de amerikanske futures lidt op, mens både britiske og tyske futures omvendt falder.

Fredag fulgte det danske eliteindeks, C25, udviklingen i resten af verden, og indekset lukkede 0,1 pct. højere i 1129,80. Her var det fraværet af en yderligere eskalering af handelskrigen mellem USA og Kina, der gav investorerne appetit på aktier, lød vurderingen fra flere markedsdeltagere.

ANALYSENYT TIL NOVO

Finanshuset Berenberg har løftet kursmålet for aktien i Novo Nordisk, og det lyder nu på 303 kr. mod tidligere 280 kr. Anbefalingen er fortsat "hold", viser et notat fra Berenberg mandag morgen.

- Mens vi anerkender, at Novo er en højkvalitetsforretning med et varigt marked på den lange bane, og at sammenligning med konkurrenter ofte sker på basis af indtjeningsforventningen (EPS), så ser aktierne ud til at være fuldt værdisat i øjeblikket med tanke på risikoprofilen hen over de næste 18 til 24 måneder, skriver finanshuset i sin analyse.

Finanshuset henviser blandt andet til den fortsatte priskonkurrence på det vigtige amerikanske marked for diabetesmidler, og at en stor del af Novos fremtidige indtjening kommer til at afhænge af udviklingen af en oral version af diabetesmidlet Semaglutid.

Novo-aktien sluttede fredagen uændret i 316,75 kr.

MÆRSK SLUTTEDE FREDAG I TOPPEN

Fredag var en god dag for aktierne i A.P. Møller-Mærsk, da B-aktien lagde sig i toppen af C25-indekset med en stigning på 2,8 pct. til 8028 kr. Mærsk fik godt nyt om svagt stigende fragtrater, og så eskalerede handelskrigen mellem USA og Kina ikke yderligere.

Spotpriserne på containerfragt på den vigtige handelsrute mellem Asien og Nordeuropa steg 0,1 pct. i sidste uge til 882 dollar per tyvefodscontainer (teu). Dermed fulgte priserne ikke helt med den generelle udvikling på det globale containermarked, da rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) steg 1 pct. i sidste uge til 825,57.

William Demant Holding lukkede fredag 1 pct. højere i 291 kr., og det er det højeste niveau nogensinde efter en god dag på det danske aktiemarked.

DSV blandede sig ligeledes i toppen blandt de danske eliteaktier med en stigning på 2 pct. til 513,20 kr., efter at handelskrigen mellem Kina og USA ikke tog til i styrke op til weekenden.

B&O HAVDE EN GOD UGE

Bang & Olufsen steg samtlige fem handelsdage i sidste uge. Den største stigning kunne investorerne se torsdag, hvor selskabet offentliggjorde regnskab for det skæve regnskabsår 2017/2018.

Selskabet leverede i torsdagens årsregnskab sit første reelle overskud i flere år. B&O har en målsætning om en EBIT-margin på 15 pct. i 2021 og venter 7-9 pct. i indeværende regnskabsår mod omkring det halve i det netop afsluttede regnskabsår.

Fredag steg aktien 4,3 pct. til 169 kr., og dermed er aktien steget 14,50 pct. over den seneste uge. Til sammenligning er B&O-aktien gået 13 pct. frem indtil videre i 2018.

/ritzau/FINANS