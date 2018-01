Aktier: Grønne Vestas og Ørsted kunne ikke hindre fald

Trods pæne takter fra både energiselskabet Ørsted og vindmølleproducenten Vestas faldt de danske aktier tirsdag, i takt med at stemningen på de globale markeder fortsatte den sure tendens fra mandag.

Herhjemme faldt C25-indekset med 0,8 pct. til 1140,74, selv om et par af de store udsving i enkeltaktierne var med grønne fortegn.

Dermed fulgte det danske marked udviklingen fra Asien og USA, hvor der også var kursfald at spore tirsdag i et marked uden hang til risiko.

- USA lukkede lidt i minus mandag, og der er også fald tirsdag. Der er noget gevinsthjemtagning derovre efter en stærk start på regnskabssæsonen, siger Mads Zink, der er chefaktiehandler hos Danske Bank, til Ritzau Finans.

- Så det er egentlig også naturligt, at der bliver taget lidt gevinster, inden regnskabssæsonen for alvor starter herhjemme i denne uge. Men der er ingen grund til panik, uddyber han.

UDSIGT TIL PRISBEDRING LØFTEDE VESTAS

Vestas sprang ellers i øjnene med en pæn stigning, som ganske vist aftog lidt i dagens løb.

Vindmølleproducenten lod sig påvirke positivt af kommentarer fra rivalen Siemens Gamesa, der i en meddelelse talte om stabiliserende priser på møller.

Snak om pres på netop vindmøllepriserne fra Siemens Gamesa har tidligere sendt aktien til tælling, men tirsdag gik det den anden vej med et plus på 4,1 pct. til 413,60 kr.

- Siemens Gamesa er ude at bekræfte, at det ser en stabilisering i prisudviklingen, og at den forstyrrelse, der har været i skiftet til udbudsrunder i stedet for faste tilskud, er kraftigt reduceret, siger Jacob Pedersen, der er analysechef hos Sydbank, til Ritzau Finans.

Positive vinde var der også om energiselskabet Ørsted, der steg med 2,5 pct. til 358,70 kr. tirsdag.

Ørsted har inden sit regnskab for fjerde kvartal og hele 2017, der offentliggøres torsdag, fået løftet sin anbefaling af amerikanske Morgan Stanley til "overvægt" fra "ligevægt", mens kursmålet er løftet til 425 kr. fra 340 kr.

BAVARIAN OG MÆRSK SLOGES OM BUNDPLACERING

I den anden ende af eliteindekset udkæmpede Bavarian Nordic og Mærsk-aktierne kampen om placeringen som bundprop. Den kamp vandt førstnævnte med et fald på 4,2 pct. til 230 kr.

Mærsks B-aktie faldt samtidig med 3,3 pct. til 10.860 kr.

For ingen af de to aktiers vedkommende var der nogen større bagvedliggende nyheder som forklaring på tilbagegangen.

Pandoras fald på 1,8 pct. til 567,40 kr. kunne omvendt til dels tilskrives et sænket kursmål hos HSBC.

Den britiske storbank har skåret sit kursmål for smykkeselskabets aktie til 860 kr. fra 1040 kr., mens anbefalingen "køb" dog er fastholdt.

Tryg blev ramt af en sænket anbefaling hos franske Exane BNP Paribas, der har skåret sin vurdering af forsikringsselskabets aktie til "underperform" fra "outperform", mens kursmålet er reduceret til 141 kr. fra 157 kr.

Kollegaen Topdanmark har samtidig fået sin anbefaling sænket til "neutral" fra "outperform", mens kursmålet her er hævet til 299 kr. fra 262 kr.

Tryg faldt med 2 pct. til 145,40 kr., mens Topdanmark bakkede 1,3 pct. til 289,20 kr.

FYRINGER I MT HØJGAARD

Entreprenørkoncernen MT Højgaard, som er ejet af de to børsnoterede selskaber Monberg & Thorsen og Højgaard Holding, kunne tirsdag fortælle, at den efter et fald i aktivitetsniveauet bliver nødt til at tilpasse organisationen.

Det betyder, at 100 funktionærer er blevet afskediget, og at 60 stillinger nedlægges i den danske forretning.

Aktierne i Højgaard Holding og Monberg & Thorsen faldt henholdsvis 1,1 pct. og 3,4 pct. til 173 kr. og 170 kr.

/ritzau/FINANS