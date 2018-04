Aktier: Grøn åbning ført an af medicinalaktier

Det er medicinalaktierne, der starter tirsdagen ud med de største kursstigninger. Bavarian Nordic, Genmab, Lundbeck og Novo Nordisk ligger som et grønt firkløver i toppen af eliteindekset C25 efter få minutters handel.

Genmab, der holder generalforsamling senere tirsdag, stiger fra morgenstunden med 1,1 pct. til 1230,50 kr., Bavarian ligger 1,9 pct. højere i 173,45, Novo stiger med 1,2 pct. til 304,35 og Lundbeck med 0,7 pct. til 348,80 kr.

Samlet åbner det danske eliteindeks C25 med et plus på 0,4 pct. til indeks 116,95. Med det plus halter det danske indeks lidt efter sine europæiske kolleger, der kan mønstre plusser på helt op til 1,2 pct.

Den grønne bølge kommer, efter at den kinesiske præsident, Xi Jinping, i en tale har nedtonet den verserende handelskrig mellem USA og Kina. Han har sagt, at Kina vil sænke tolden på importerede biler og lempe reglerne for udenlandsk ejerskab i den kinesiske bilindustri, skriver flere internationale nyhedsbureauer.

- Specielt kommentarerne omkring handel kan give aktieinvestorerne lidt ro i maven, da det er første gang, vi rigtigt ser en af parterne forsøge at deeskalere situationen, hvilket måske derfor kan give håb om, at vi ikke ender i en decideret global handelskrig, skriver Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Carnegie, i en kommentar til dagens udvikling.

SNABE PÅ TALERSTOLEN I MÆRSK

At det danske eliteindeks ikke stiger skyldes, at der ligger et par tunge selskaber med fald. Carlsberg falder med 0,8 pct. til 703 kr., mens A.P. Møller-Mærsk lige sniger sig i minus med et fald på 0,1 pct. for B-aktien til kurs 9454 kr.

Mærsk holder generalforsamling tirsdag, som er den første med Jim Snabe som formand. Og selv om flere markedsdeltagere ikke venter, at generalforsamlingen kaster de store nyheder af sig, så er der nok at tage hul på for den nye formand: hvordan transformationen til en fokuseret transport- og logistikkoncern går, ledelsesændringer efter Jakob Stausholms exit som finansdirektør, hackerangreb og forslag om supplerende forretningsaktiviteter.

NY CHEFAFGANG I DANSKE BANK

Sidste uge stod Danske Bank for de store ændringer på direktionsgangen, og banken sagde blandt andet farvel til Lars Mørch, der valgte at sige sin stilling op i kølvandet af hvidvasksagen i Estland. Mørch var ansvarlig for Business Banking siden 2012, herunder International Banking, som inkluderer den baltiske forretning.

Nu er det så Tonu Vanajuur, der er direktøren for Business Banking i Baltikum, der stopper, rapporterer Bloomberg News med henvisning til den estiske avis, Aripaev. Men det har intet med hvidvasksagen at gøre, siger han.

En aktie i Danske Bank stiger 0,3 pct. til 224,90 kr.

Og så er det dagen derpå for TDC, der stiger 0,6 pct. tirsdag morgen til 50,10 kr. Sent mandag eftermiddag blev det oplyst, at konsortiet DK Telekommunikation alligevel har erhvervet over 90 pct. af aktierne i teleselskabet, der derfor går en fremtid uden børsnotering i møde.

FLERE GENERALFORSAMLINGER

SAS er også aktuel med en generalforsamling. Her ventes den tidligere topchef i TDC Carsten Dilling valgt til at afløse Fritz Schur som bestyrelsesformand. En aktie i SAS stiger efter få minutters handel med 0,7 pct. til 14,11 kr.

Og på grønsværen er det Brøndby IF, der triller en generalforsamling i mål på et tidspunkt, hvor fodboldklubben ligger i toppen af superligaen. En gul-blå fodboldaktie ligger uændret tirsdag morgen til 0,90 kr.

Jeudan kan komme under teknisk pres, da aktien handles uden ret til udbytte på 12 kr. per aktie tirsdag. Aktien falder 1,1 pct. 900 kr.

/ritzau/FINANS