Aktier: God ugestart og futures peger på yderligere stigninger

De amerikanske aktier steg mandag hjulpet til vejrs af blødere toner i handelskrigen fra præsident Trumps økonomiske rådgiver, Larry Kudlow. Toppen af stigningerne blev dog taget af, samtidig med nyheden om at det amerikanske forbundspoliti, FBI, havde ransaget kontorerne hos Trumps personlige advokat, Michael Cohen, landede. Den positive stemning er dog tilbage tirsdag morgen på ryggen af en tale fra Kinas præsident Xi Jinping.

S&P 500-indekset endte mandag 0,3 pct. højere i 2613,16, efter at det på et tidspunkt i løbet af dagen havde ligget til en stigning på 1,8 pct. Nasdaq steg 0,5 pct. til 6950,34 med Apple som en af trækhestene. Dow Jones-indekset lukkede desuden 0,2 pct. højere i 23.979,10 med medicinalkoncernen Merck som den mest stigende.

Chefen for investering hos Bleakley Finacial Group, Peter Boockvar, ser ifølge Bloomberg News ikke umiddelbart nogen forklaring på det aktieudsalg, der fandt sted mod slutningen af mandagens handel på Wall Street, men han ser heller ikke nogen speciel grund til stigningerne i markedet.

»Det (udsvingene, red.) viser, at stigninger nu ses som salgsmuligheder«, konstaterer han.

Stigningerne ser ud til at fortsætte, da futures på de tre indeks tordner i vejret i den asiatiske handel efter en tale af Kinas leder. Samtidig med en ulmende handelsstrid mellem Kina og USA fremsætter Kinas præsident, Xi Jinping, løfter om at åbne det kinesiske marked mere for udenlandske firmaer. Præsidenten siger i en tale tirsdag, at han vil sænke tolden på importerede biler. Han vil desuden lempe reglerne for udenlandsk ejerskab i den kinesiske bilindustri.

De sender de asiatiske aktiemarkeder til vejrs og det samme er tilfældet for futures på de tre toneangivende amerikanske indeks. De stiger 1-1,5 pct. i handlen i Asien.

/ritzau/FINANS