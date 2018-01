Aktier: God start på året trukket af bredt opsving

»Jeg ved godt, at vi kun er godt en uge inde i det nye år, men vi befinder os midt i et opsving, hvor der ikke rigtigt er nogen skyer at få øje på lige nu,« siger Henrik Franck.

Han peger blandet andet på, at tillidsindikatorerne i Europa er i top, mens arbejdsløsheden er faldet i gennem flere år. Også aktierne har lagt godt fra land.

Det ledende danske C25-indeks er siden nytår steget alle handelsdage på nær onsdag, hvor der er et lille fald på 0,6 pct. først på eftermiddagen.

Henrik Franck vurderer, at 2018 kan blive året, hvor ingen tror, at de gode tider vil ende.

»Lige nu er faren måske, at tingene går så godt, at man ikke tror, at tingene kan vende igen. Og det, ved vi jo, vil ske på et eller andet tidspunkt.«

Han ser dog ingen grund til at være bekymret på den korte bane.

»Det er altså en bredt funderet fremgang, og det skyldes selvfølgelig, at opsvinget er globalt funderet og har afsæt i både USA, Europa og Emerging Markets. Samtidig er inflation og lønstigninger moderate, så økonomien er ikke ved at løbe løbsk. Det gør, at gryden simrer på næsten optimal vis,« siger Henrik Franck.

Kritisk stor statsgæld i blandt andet USA, Japan, Frankrig og Kina kan dog blive problematisk, hvis renterne begynder at stige, vurderer han.