Aktier: God start på året sender ISS til tops i C25-indekset

I bunden er Ørsted under pres efter en negativ analyse fra Credit Suisse, mens Jyske Bank og Genmab bliver sendt i bakgear efter deres regnskaber for første kvartal.

C25-indekset falder fra start 0,2 pct. til 1155,58 i onsdagens handel efter en stigning på 0,8 pct. tirsdag.

Regnskabet fra servicekoncernen ISS for første kvartal viste en positiv udvikling på toplinjen, mens indtjeningen var mere på niveau med det ventede.

Den organiske vækst i omsætningen blev på 3,1 pct. mod en ventet fremgang på 1,6 pct., og overskuddet af driften (EBIT) før særlige poster landede på 763 mio. kr. mod analytikernes spådom på 770 mio. kr. Aktien stiger 4,4 pct. til 229,70 kr.

»Det er et rigtig pænt regnskab, hvor den organiske vækst er noget bedre end ventet, hvilket må siges at være stærkt, da ISS har tabt store kontrakter hos HP (amerikansk koncern, red.), som ville trække ned i kvartalet,« siger aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank.

JYSKE BANK MED REGNSKAB OG AKTIESALG



Jyske Bank havde pæn fremgang i rente- og gebyrindtægterne, men negative kursreguleringer og markant større nedskrivninger - efter indregning af effekten af de nye regnskabsregler IFRS 9 - sender basisresultatet ned til 358 mio. kr. fra 894 mio. kr.

Jyske Bank har desuden meddelt sin støtte til fusionen mellem Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank og har i den forbindelse indgået en betinget aftale med Nykredit om salg af Jyske Banks aktiepost på små 40 pct. i Nordjyske Bank. Jyske Bank-aktien falder 2,3 pct. til 364 kr.

Genmab offentliggjorde sent tirsdag regnskab for første kvartal, der var helt på linje med forventningerne i markedet.

Driftsresultatet (EBIT) landede på 324 mio. kr. mod et overskud på 46,1 mio. kr. i samme periode sidste år. Genmabs samlede omsætning steg til 681 mio. kr. fra 250,8 mio. kr. Genmab-aktien falder 2,6 pct. til 1271 kr.

ØRSTED PRESSET FRA SCHWEIZ



I bunden af C25-indekset er Ørsted presset, efter at Credit Suisse har sænket anbefalingen af aktien til »underperform« fra »neutral«. Aktien falder 2,5 pct. til 403 kr.

Lundbeck blev tirsdag belønnet med en stigning på 8,3 pct. oven på et flot regnskab for første kvartal. Efterfølgende har flere banker hævet kursmålet for aktien, som onsdag falder 0,8 pct. til 399,80 kr.

William Demant var i den modsatte ende af C25 tirsdag med et fald på 9,5 pct. efter en periodemeddelelse, som ifølge flere markedsdeltagere manglede glimmer for at kunne retfærdiggøre en stor stigning i starten af 2019. Onsdag stiger aktien 1,1 pct. til 235,60 kr.

Vestas er i fokus denne uge, hvor der løber en stor vindkonference af stablen i USA, og her har selskabets største konkurrent i USA, GE Renewable Energy, meldt ud, at det fortsat ser faldende priser fremover. Vestas-aktien falder 1,1 pct. til 429,90 kr.

DFDS OPJUSTERER VÆKSTFORVENTNINGER



Rederiet DFDS har fra morgenstunden opjusteret forventningerne til 2018 i sit regnskab for første kvartal af 2018 og venter nu en organisk vækst på 10 pct. mod tidligere 8 pct. inklusive opkøbet af det tyrkiske rederi U.N. Ro-Ro.

Omsætningen var i første kvartal på 3,5 mia. kr mod 3,2 mia. kr sidste år, og før skat var der 204 mio. kr. tilbage mod 167 mio. kr. i første kvartal 2017. DFDS-aktien stiger 1,6 pct. til 393,40 kr.

Der har også været tal fra TCM Group, der ejer Svane Køkkenet og driver køkkenmærkerne Tvis, Nettoline og Kitchn.

Selskabet omsatte 3,5 pct. mere i første kvartal, men med en organisk vækst på 10 pct. justeret for færre produktionsdage.

Resultaterne var på niveau med selskabets forventninger, og prognosen for hele året fastholdes. TCM Group-aktien er ikke handlet i de første minutter af onsdagens handel.

Medicokoncernen Chemometec har offentliggjort tal for tredje kvartal, der viste 20 pct. vækst på omsætningen og et noget højere driftsoverskud, EBITDA. Aktien stiger 4,1 pct. til 43,50 kr.

Trævarekoncernen DLH var tirsdag aften på banen med regnskab for første kvartal, hvor selskabets forventninger til 2018 blev præciseret i opadgående retning. Aktien stiger 11,1 pct. til 1,6 kr.

ABG Sundal Collier har indledt dækning af Roblon med en købsanbefaling, og aktien stiger 2,8 pct. til 329 kr.