Aktier: GN topper i let stigende C25 - fald i Vestas og Novo

GN Group og et lille flertal af de øvrige eliteaktier bidrager onsdag middag til et lille plus i C25-indekset på 0,1 pct. til 1141,81.

Indekset får omvendt dæmpet fremgangen af fald i Vestas, ISS, Mærsk og Novo Nordisk. På de øvrige børser i Europa kan der ligeledes noteres små stigninger forud for en ventet positiv åbning på de amerikanske børser i eftermiddag.

Herhjemme topper GN Group i C25 med en stigning på 2,2 pct. til 200,90 kr. efter et opløftende regnskab fra den amerikanske headset-producent Plantronics, der konkurrerer med GN's division for headsets, GN Audio.

- Plantronics kom med et rigtig fornuftigt regnskab, hvilket tager noget risiko ud, i forhold hvordan GN Audio har klaret sig i kvartalet, siger børsmægler Anne Sophie Riis fra ABG Sundal Collier til Ritzau Finans.

KONKURRENTNYT TIL FLSMIDTH

FLSmidth viser ligeledes gode takter og stiger 1,7 pct. til 356,40 kr. efter nyt fra sin japanske konkurrent Komatsu, der melder om god efterspørgsel på selskabets maskiner til bygge-, skov- og mineindustrien. Dermed revancherer FLSmidth-aktien sig noget efter tirsdagens fald på 2,6 pct.

I bunden af eliteindeks ligger ISS med et fald på 1,3 pct. til 236,50 kr., hvilket sker uden selskabsspecifikke nyheder. Vestas falder desuden 1,3 pct. til 408,40 kr. efter tirsdagens stigning på 4,1 pct., der kom i land oven på et regnskab fra konkurrenten Siemens Gamesa, hvor der her særligt var fokus på kommentarer om prisudviklingen på møller.

- Vestas-aktien fik tirsdag rigtig fart på efter kommentarerne fra Siemens Gamesa om, at priserne er begyndt at stabilisere sig, men ellers var det jo ikke fordi, at det var en optimistisk tone, Siemens Gamesa kom med, så vi synes klart, at det var en overreaktion, at Vestas skulle stige.

- Jeg synes faktisk, at Siemens Gamesa bekræftede, at der er pres på i vindmølleindustrien, siger Anne Sophie Riis.

TRUMP PRESSER MEDICINALAKTIER

Der er også fokus på Novo Nordisk i tirsdagens handel, efter at den USA's præsident, Donald Trump, i sin "State of The Union" talte om, at medicinpriserne skal ned.

- Priserne vil falde væsentligt, bare vent og se, sagde Donald Trump blandt andet i sin tale, skriver Bloomberg News.

En anden medvirkende faktor til tryk på medicinalaktierne generelt onsdag kan være udmeldingen fra Amazon, Berkshire Hathaway og JPMorgan, der går sammen i et nyt samarbejde om et forsikringsselskab for at nedbringe de ansattes udgifter til sundhedsforsikringer.

Senere onsdag kan Novo Nordisk komme i fokus, da der over middag kommer nyt fra den amerikanske konkurrent Eli Lilly. Novos aktie falder 0,6 pct. til 339,35 kr.

REGNSKABER FRA RINGKJØBING OG AMBU

Onsdag morgen kom der regnskaber fra Ringkjøbing Landbobank og Ambu. Ringkjøbing Landbobank øgede sidste år sit overskud før skat med 11 pct. til 735 mio. kr., og det belønner investorerne med en behersket kursstigning på 0,5 pct. til 332 kr.

Ambu opjusterede i sit regnskab for første kvartal forventningerne til 2017/18 en smule. Der ventes nu en driftsmargin på 20-21 pct. mod tidligere i niveauet 20 pct. Ambu stiger 1,4 pct. til 128 kr. efter et fald tirsdag på 3,6 pct.

Det er blevet tid til at sælge ud af sine ALK-Abelló-aktier, vurderer Jyske Bank, som før havde en "hold"-anbefaling af den danske allergivirksomhed.

Kursmålet bliver der ikke pillet ved, da det fortsat lyder på 720 kr. for ALK-Abelló-aktien. Siden årsskiftet er aktien gået op med 8,4 pct. til tirsdagens slutkurs på 802 kr.

ALK-Abelló falder 4,1 pct. til 769 kr.

KONKURRENTNYT TIL FLERE SELSKABER

Mærsk fik i nattens løb nyt fra de tre japanske konkurrenter, Mitsui, Nippon Yusen og Kawasaki Kisen, som har offentliggjort tal for tredje kvartal, der løb til udgangen af 2017. Førstnævnte har opjusteret forventningerne, mens de to øvrige har nedjusteret. B-aktien i Mærsk falder 0,5 pct. til 10.810 kr.

TDC har fået nyt fra konkurrenten Telenor, der efter bedre resultater gennem 2017 opskriver værdien af sin danske forretning med 1,2 mia. norske kr. Tilbage i 2015 blev værdien af forretningen nedskrevet med 2,1 mia. norske. kr. TDC-aktien stiger 0,3 pct. til 39,86 kr.

Forsikringsselskaberne Tryg og Topdanmark er blevet kigget efter i sømmene af analytikerne hos Deutsche Bank. Tryg har fået hævet anbefalingen hos den tyske bank til hold fra sælg. Topdanmark har fået løftet kursmålet til 275 kr. fra 250 kr. Her er anbefalingen hold.

Tryg stiger 0,5 pct. til 146,20 kr., mens Topdanmark falder 0,4 pct. til 288,20 kr.

/ritzau/FINANS