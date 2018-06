Aktier: GN-begejstring aftaget i positiv åbning

Efter en stigning på 12 pct. torsdag er begejstringen aftaget, og aktien falder med 0,3 pct. til 281,20 kr. i den tidlige handel. Det sker efter en række finanshuse, har haft selskabet under lup.

Jyske Bank har sænket anbefalingen af aktien til "sælg" fra "hold." Kursmålet hæves til 250 kr. fra 255 kr.

Svenske SEB har løftet kursmålet til 260 kr. fra 230 kr., mens anbefalingen "hold" gentages, viser data fra Bloomberg News. Også norske DNB har sat kursmålet et nøk op til 210 kr. fra 185 kr. Her fastholdes den negative salgsanbefaling. ABG Sundal Collier ser mere positivt på aktien i høreapparatkoncernen og gentager anbefalingen "køb". Samtidig hæves kursmålet til 300 kr. fra 260 kr.

Den danske eliteindeks C25 er kommet positivt fra start og stiger med 0,4 pct. til 1139,41.

Torsdag var forlængelsen af en mere lempelig pengepolitik fra Den Europæiske Centralbank (ECB) sød musik i ørerne hos de mere risikovillige investorer og indekset endte ed en stigning på 0,8 pct. til indeks 1134,16.

Smykkeselskabet Pandora faldt torsdag med 5,9 pct. Det skete efter, at der i markedet gik rygter om, at der var en negativ analyse ude om selskabet. Fredag skriver Bloomberg News, at investeringsbanken Carnegie har fået "nedslående" meldinger fra flere af Pandoras franchisetagere i Storbritannien, og det fremgår desuden af analysen, at salget indtil videre i år er faldet med op mod 15 pct.

Fredag stiger Pandora dog med 0,9 pct. til 492,20 kr.

Finanshuset Jeffries har skåret kursmålet for Novo Nordisk-aktien til 300 kr. fra 315 kr., rapporterer Reuters. Anbefalingen er uændret "hold". Siden nytår er aktien faldet 14,5 pct., men fredag morgen stiger den 0,6 pct. til 287,55 kr.

Mærsk skærer til i sin mindste division, Maersk Container Industry, og samler produktion i Kina. Det betyder farvel til 1200 ansatte i Chile, hvor man stopper med at producere kølecontainere. Samtidig kommer der også nyt om fragtraterne på den vigtige handelsrute mellem Europa og Kina. Det samlede rateindeks SCFi for ruter ud af Shanghai til destinationer rundt omkring i verden faldt med 3,5 pct. i denne uge. Mærsk B-aktien falder fredag morgen 0,4 pct. til 9895 kr.

Den amerikanske kapitalfond PDT Partners satser mindre på kursfald i kabelproducenten NKT's aktie og har torsdag reduceret sin shortposition i aktien til 0,59 pct. fra 0,69 pct., viser en indberetning til Finanstilsynet. Fredag morgen stiger NKT 0,4 pct. til 196,70 kr.