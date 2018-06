Aktier: Genmab og William Demant indtager toppen i grønt C25

Nattens topmøde mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, i Singapore var fra morgenstunden på de alles læber, og investorerne har ventet på konkrete nyheder om indholdet af det dokument, som blev underskrevet på mødet.

I en fælles erklæring fremgår det eksempelvis, at Nordkorea har forpligtet sig til at gøre Den Koreanske Halvø "fuldstændig atomvåbenfri", og siden har Donald Trump også afholdt et pressemøde.

»Præcis hvad der står i aftalen, er stadig lidt uvist, men det er overordnet noget om, at de skal forsøge at være nogenlunde gode venner. Så det var, som man kunne forvente.«

»Og det er altid positivt at se, at Trump ikke skejer ud eller laver drama, som det er set i andre sammenhænge før. Det er nok derfor, at vi ikke ser den helt store reaktion på markedet,« siger Nikolaj Holmsgaard, der er børsmægler i ABG Sundal Collier, til Ritzau Finans med henvisning til, at der kun er små bevægelser på indeksniveau i Europa.

Herhjemme stiger C25-indekset 0,3 pct. højere til indeks 1122,93.

GENMAB TIL TOPS PÅ ANALYSENYT

Blandt de danske selskaber er der medvind til Genmab, efter at biotekselskabet har fået løftet anbefalingen af finanshuset Morningstar til "køb" fra "hold", mens der ikke er pillet ved kursmålet på 1160 kr. Genmab, der siden årsskiftet har tabt knap 6 pct. af sin værdi, stiger tirsdag med 2,4 pct. til 969,60 kr.

Med i toppen af eliteindekset har William Demant Holding placeret sig tirsdag ved middagstid, hvor høreapparatkoncernen afholder kapitalmarkedsdag i London. Begivenheden startede klokken 11.00 dansk tid, og forinden havde selskabet offentliggjort programmet for dagen og slået fast, at der ikke ændres i de nuværende finansielle forventninger.

»Der kan være nogen, der spekulerer i, at der skulle komme nogle positive nyheder på den front. Vi tror egentligt bare, at det bliver en generel gennemgang, hvor der måske også kommer planer for, hvordan selskabet vil håndtere USA, som lidt har været et problembarn på det seneste,« siger ABG Sundal Colliers børsmægler.

Aktien stiger 1,5 pct. til 247,60 kr.

NOVO I BUNDEN FØR HØRING

Novo Nordisk er ligeledes i fokus oven på en historie fra Finans, om at konkurrenten Sanofi er utilfreds med Novos ageren i Danmark, hvor det danske medicinalselskab beskyldes for at tromle sine konkurrenter med ulovlige salgsmetoder. Novo undrer sig over beskyldningerne.

Derudover kan den danske medicinalgigants investorer holde øje, når der klokken 16.00 dansk tid afholdes en høring i det amerikanske senat om medicinalpriserne. De amerikanske medicinalpriser var et stort emne op til præsidentvalget i november, og siden har præsident Donald Trump også varslet et opgør med priserne.

»Alle de gange det har været oppe at vende i USA, har det aldrig været positivt ladet. Så folk ser måske den høring lidt som en risiko,« siger Nikolaj Holmsgaard i relation til Novo Nordisk.

Novo-aktien falder 0,9 pct. til 281,30 kr.

Vestas-aktien har også placeret sig i den mindre sjove ende af C25 med et fald på 0,60 pct. til 413,40 kr. MHI Vestas, der er et joint venture mellem Vestas og japanske Mitsubishi Heavy Industries, har leveret regnskab for det forskudte regnskabsår 2017/18. Det viser en stærk vækst, men et fortsat driftsunderskud.

MHI Vestas lægger dog op til, at det igangværende regnskabsår bliver skelsættende, da driftsresultatet ventes at nå break-even mod slutningen af året.

»Det er i og for sig positivt, at de forventer break-even, men det var nok også ventet i markedet,« siger Nikolaj Holmsgaard.

Også energiselskabet Ørsted tager et lille dyk på 0,4 pct. til 373 kr. Tirsdag har selskabet meddelt, at det har indgået en aftale om at sælge sin ejerandel på 50 pct. i det hollandske kraftværk Enecogen til et helejet datterselskab af amerikanske Castleton Commodities International. Med frasalget ejer Ørsted ikke længere kraftværker uden for Danmark.

Udenfor C25-indekset kommer der regnskab for første kvartal fra TK Development, der udvikler fast ejendom, og forinden da lyder prognosen for 2018/19 på et samlet koncernresultat før skat på 80-90 mio. kr. TKD-aktien stiger 1,5 pct. til 7 kr.

/ritzau/FINANS