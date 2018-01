Aktier: Genmab og Vestas kan nyde godt af positive analyser

Genmab vil være i fokus fra åbningen på det danske aktiemarked fredag, inspireret af at finanshuset Jefferies er kommet med en positiv analyse med et løftet kursmål, efter at topsalgsestimatet for biotekselskabets kræftmiddel, Darzalex, er hævet til 10 mia. dollar fra før 8,4 mia. dollar.

Også Vestas kan nyde godt af analysenyt, efter at aktien de seneste dage har haltet bagefter det generelle marked.

Underliggende er stemningen på aktiemarkedet fortsat positiv, efter at de amerikanske børser torsdag satte nye rekorder og Dow Jones-indekset for første gang nogensinde lukkede over 25.000. Fredag er de positive takter fortsat på de asiatiske børser, mens futures peger på små plusser i USA fra åbningen i eftermiddag.

INFLATION OG JOBTAL

Herhjemme steg C25 tirsdag 0,2 pct. til 1155,34 efter nogenlunde tilsvarende stigninger de to foregående handelsdage. Det var i den lave ende i forhold til stigningerne i resten af Europa, hvor Stoxx Europa 600-indekset præsterede et plus på 0,9 pct.

»Europæiske aktier åbner i plus efter gårsdagens opløftende økonomiske data i form af både erhvervstillid og ADP-jobrapporten, som kom ud højere end ventet.«

»Dagens fokus bliver først på dagen de europæiske inflationstal og senere den amerikanske jobrapport,« skriver seniorstrateg Andreas Østerheden fra Nordea i en kommentar.

Den amerikanske jobrapport ventes ifølge Bloomberg News at vise en jobskabelse på 190.000, en arbejdsløshed på 4,1 pct., og en stigning i de gennemsnitlige timelønninger på 0,3 pct. på månedsbasis.

»En fortsat solid vækst i amerikansk økonomi og indtjening kombineret med begrænset lønpres er fortsat et aktievenligt miljø, som vi også anbefaler, at man overvægter mod obligationer,« skriver Andreas Østerheden endvidere.

POSITIV ANALYSE PÅ GENMAB

Genmabs kræftmiddel, Darzalex, skønnes at nå et topsalg til behandling af knoglemarvskræft på 10 mia. dollar i 2026 mod tidligere ventet 8,4 mia. dollar. Det vurderer finanshuset Jefferies, der på den baggrund løfter kursmålet for aktien til 1900 kr. fra 1700 kr. Anbefalingen er uændret »køb«.

Løftet af salgsskønnet skyldes blandt andet, at finanshuset nu forudser, at Darzalex vil blive anvendt til behandling af knoglemarvskræft i længere tid.

Jefferies har dermed det højeste kursmål for aktien i analytikerkorpset, hvor det gennemsnitlige kursmål ligger noget lavere på 1411 kr. Torsdag faldt aktien 2,1 pct. til 1035 kr., efter at svenske SEB sænkede kursmålet for aktien til 1160 kr. fra 1280 kr. og den amerikanske hedgefond AQR Capital Management hævede sin shortposition i Genmab-aktien.

HÆVEDE KURSMÅL FOR VESTAS

Der vil endvidere fortsat være fokus på Vestas, som trods den imponerende ordrestrøm før nytår nu handles lavere end før ordrerne og tirsdag faldt 2,7 pct. til 421,80 kr.

Aktien kan fredag måske hente støtte i, at Goldman Sachs har hævet kursmålet for aktien til 500 kr. fra tidligere 480 kr. og fortsat anbefaler »køb«. Kepler, der ligeledes anbefaler at købe, har endvidere løftet sit kursmål til 584 kr. fra tidligere 566 kr., skriver Bloomberg News.

Der kommer fredag de ugentlige tal for rateudviklingen fra containerruterne ud af Shanghai, hvilket kan give opmærksomhed om Mærsk, som torsdag havde en god dag og steg 3,0 pct. til 11.225 kr.

Barclays har i øvrigt løftet kursmålet for aktien i transportkoncernen DSV til 540 kr. fra tidligere 525 kr., skriver Bloomberg News. Anbefalingen er uændret »overvægt« for aktien, der torsdag steg 0,5 pct.