Aktier: Genmab og kolleger får udlandsnyt i let nervøs åbning

Blandt enkeltaktierne herhjemme kommer der til at være fokus på blandt andet Genmab, da biotekselskabet ved middagstid får nyt fra den amerikanske partner Johnson & Johnson, der aflægger regnskab for andet kvartal.

Frem mod åbningen af den ordinære handel danser handlen med både de amerikanske og europæiske aktiefutures omkring nulpunktet - dog med en marginal pil ned.

Efter dansk børslukning mandag har der ikke været voldsomme udsving i handlen på Wall Street, mens der i Asien har været blandede fortegn. Dermed kan det tyde på, at den overordnede danske handel kommer til at blive uden markante bevægelser, selv om det kan blive med en let nervøs indledning målt på handlen med aktiefutures.

I regnskabet vil der blive offentliggjort salgstal for kræftmidlet Darzalex. Genmab modtager procenter eller royalties af Johnson & Johnsons salg af Darzalex, der bruges til behandling af knoglemarvskræft. For hele 2018 venter Genmab, at partnerens salg af Darzalex lander mellem 2,0-2,3 mia. dollar. Mandag steg Genmab-aktien 0,4 pct. til 1090 kr.

FLERE UDENLANDSKE REGNSKABER

Også DSV kigger mod udlandet tirsdag, da transport- og logistikkoncernen fra morgenstunden har fået nyt fra konkurrenten Panalpina, som i andet kvartal voksede både på omsætningen og driftsindtjeningen. For resten af året regner Panalpina med, at selskabet inden for luftfragt vil vokse på samme niveau eller over markedet, mens fragten til søs ventes at vokse under markedets niveau. DSV-aktien sluttede mandag 1,2 pct. lavere til 507 kr.

Endelig har Nordea kunnet skele til Sverige, hvor storbanken SEB har tjent mere end ventet i andet kvartal blandt andet på grund af en overraskende positiv udvikling i nettorenteindtægterne, som er summen af renter fra udlån fratrukket bankens egne renteudgifter. Mandag steg Nordea-aktien 1 pct. til 62,76 kr.

Udenfor eliteindekset har Topdanmark fået løftet kursmålet fra storbanken Barclays. Kursmålet lyder nu på 310 kr. mod tidligere 302 kr. Anbefalingen af aktien er ligevægt, viser data fra Bloomberg. Topdanmark-aktien faldt mandag 2,1 pct. til 305,60 kr.