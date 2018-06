Aktier: Genmab og C25 stiger efter historisk topmøde

Herhjemme starter C25-indekset 0,3 pct. højere til indeks 1122,47, hvilket følger oven på mandagens indeksstigning på 0,7 pct. Den positive start på ugen kom på trods af uenigheder på weekendens G7-topmøde, hvor USA's præsident, Donald Trump, modsatte sig en fælles erklæring, der kunne have mindsket risikoen for en eskalerende handelskonflikt.

Og tirsdag har Donald Trump så igen været i fokus, da han og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har holdt møde i Singapore, hvor der ifølge den amerikanske præsident er blevet underskrevet et »vigtigt dokument«.

Ifølge flere medier handler dokumentet om at gøre Nordkorea atomvåbenfri, samtidig med at der etableres nye relationer mellem USA og Nordkorea, hvor amerikanerne giver nordkoreanerne sikkerhedsgarantier.

»Kommer der en aftale i hus, hvor Nordkorea afhænder atomvåben mod løfter om sikkerhed, løft af sanktioner og udenlandske investeringer, så er det positivt for landet og regionen på den længere bane.«

»I tilfældet af at der kommer en aftale i hus, vil det blive en lang skrøbelig proces, hvor begge parter vil forsøge at trække deres ende af aftalen så længe som muligt. Forvent en afdæmpet reaktion på markederne, som ikke har reageret kraftigt på konflikten siden efteråret,« skrev seniorstrateg Andreas Østerheden fra Nordea i en kommentar op til markedsåbning.

GENMAB TIL TOPS PÅ ANALYSENYT

Blandt de danske selskaber er der medvind til Genmab, efter at biotekselskabet har fået løftet anbefalingen af finanshuset Morningstar til "køb" fra "hold", mens der ikke er pillet ved kursmålet på 1160 kr. Genmab, der siden årsskiftet har tabt 6 pct. af sin værdi, stiger tirsdag morgen med 2,2 pct. til 967,40 kr.

Novo Nordisk er ligeledes i fokus oven på en historie fra Finans, om at konkurrenten Sanofi er utilfreds med Novos ageren i Danmark, hvor det danske medicinalselskab beskyldes for at tromle sine konkurrenter med ulovlige salgsmetoder. Novo undrer sig over beskyldningerne. Novo-aktien starter 0,3 pct. lavere til 283,10 kr.

Vestas kan få lidt interesse, da MHI Vestas, der er et joint venture mellem Vestas og japanske Mitsubishi Heavy Industries, har leveret regnskab for det forskudte regnskabsår 2017/18. Det viser en stærk vækst, men et fortsat driftsunderskud.

MHI Vestas lægger dog op til, at det igangværende regnskabsår bliver skelsættende, da driftsresultatet ventes at nå break-even mod slutningen af året. Vestas-aktien indleder 0,5 pct. højere til 417,80 kr.

Endelig holder William Demant Holding fra klokken 11 kapitalmarkedsdag i London. Dermed vil investorerne i løbet af dagen holde øje med nyt herfra. William Demant starter 0,7 pct. højere til 653,20 kr.

Udenfor C25-indekset kommer der regnskab for første kvartal fra TK Development, der udvikler fast ejendom, og forinden da lyder prognosen for 2018/19 på et samlet koncernresultat før skat på 80-90 mio. kr. TKD-aktien starter uændret i 6,90 kr.

/ritzau/FINANS