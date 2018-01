Aktier: Genmab kan tage fokus i forventet nervøs åbning

Nyheder fra de amerikanske sundhedsmyndigheder kan mandag påvirke kurserne for biotekvirksomhederne Genmab og Zealand Pharma, alt imens det generelle marked formentlig kommer til at pege nedad.

»Aktiemarkedet ventes fra morgenen at handle i rødt, efter det over weekenden blev klart for alle, at den offentlige sektor i USA rammes af en delvist nedlukning, fordi der ikke kunne indgås et budgetforlig imellem demokrater og republikanere i Senatet,« skriver chefstrateg Philip Jagd i en kommentar.

Fredag lukkede det danske eliteindeks, C25, 0,7 pct. højere i 1162,38. Også i USA sluttede aktierne i positivt terræn, da de tre ledende indeks, S&P 500, Dow Jones og Nasdaq, gik på weekend efter stigninger på mellem 0,2 og 0,6 pct. For både S&P 500 og Nasdaq betød det en tangering af tidligere rekorder.

Mandag morgen har de asiatiske aktiemarkeder fortsat trenden med generelt stigende aktiekurser. Men ser man på handlen med amerikanske og europæiske futures, så ser investorerne på begge sider af Atlanten ud til at være påvirket af den midlertidige nedlukning af statsapparatet i USA, da futures veksler mellem små plusser og minusser - dog med en overvægt af minusser.

Herhjemme vil der på selskabssiden blive kigget mod Genmab, som har fået skåret fire måneder af behandlingstiden hos de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, der senest 21. maj vil komme med en tilbagemelding på en ansøgning om markedsføringstilladelse til kræftmidlet Darzalex som førstebehandling af knoglemarvskræft i USA.

Oveni kan Genmab fortælle, at partneren Novartis indstiller de kommercielle aktiviteter med kræftmidlet Arzerra inden for behandling af tilbagevendende kronisk lymfatisk leukæmi, CLL. Indstillingen gælder udelukkende uden for USA, oplyser Genmab, som modtager 50 mio. dollar i kompensation fra Novartis. Fredag steg Genmab 2,9 pct. til 1170,50 kr.

Fra bioteksektoren har også Zealand Pharma fået nyt fra FDA, som giver grønt lys til at indlede et fase 3-program med Dasiglucagon til behandling af den sjældne sygdom kongenit (medfødt) hyperinsulinisme. Fredag steg Zealand 0,2 pct. til 90,20 kr.

Vender man blikket over mod medicinalsektoren, kan Novo Nordisk notere sig, at den franske konkurrent Sanfofi har købt amerikanske Bioverativ for 11,6 mia. dollar svarende til 70,5 mia. kr. Derved tilføjer Sanofi behandling af sjældne blødersygdomme til sin samlede portefølje. Blødersygdomme er et område, som Novo i forvejen arbejder inden for. Fredag lukkede Novo 2,2 pct. højere til 349,50 kr.

Endelig har vagt- og sikkerhedsvirksomheden G4S fået sænket anbefalingen af Morningstar til "hold" fra "køb", viser data fra Bloomberg. G4S endte fredag 1,1 pct. højere til 24,55 kr.

/ritzau/FINANS