Aktier: Genmab i top og Tryg i bund i stigende C25

C25 er i plus anført af Genmab fra morgenstunden. Foto: Iris.

Efter små fem minutters handel ligger eliteindekset 0,4 pct. højere i 1159,86 understøttet af positive internationale finansmarkeder med nye kursrekorder i USA torsdag aften og stigninger på de asiatiske børser fredag.

Markedsdeltagerne kan kl. 11 se frem til europæiske inflationstal og i eftermiddag kl. 14.30 er det den månedlige amerikanske jobrapport, som kommer i fokus og kan sætte retningen for markedet efterfølgende.

DARZALEX-ESTIMAT LØFTET TIL 10 MIA. DOLLAR

Inden de begivenheder er aktiebørserne i Europa positive, og herhjemme er særligt Genmab i hopla med en stigning på 3,5 pct. til 1072,50 kr., efter at finanshuset Jefferies har hævet sit topsalgsestimatet for biotekselskabets kræftmiddel, Darzalex, til 10 mia. dollar fra før 8,4 mia. dollar.

Det betyder samtidig, at Jefferies løfter kursmålet for Genmabs aktie til 1900 kr. fra 1700 kr., mens anbefalingen »køb gentages.

Carlsberg har også startet fredagen godt med en stigning på 1,9 pct. til 763 kr., hvilket vil være rekord, hvis det niveau holder dagen ud. Netavisen Finans bringer fredag en artikel om Carlsbergs vækstambitioner i Kina.

ANALYSER LØFTER VESTAS

Vestas stiger desuden 1,2 pct. til 426,90, understøttet af at Goldman Sachs har hævet kursmålet for aktien til 500 kr. fra tidligere 480 kr. og fortsat anbefaler »køb«. Kepler, der ligeledes anbefaler at købe, har endvidere løftet sit kursmål til 584 kr. fra tidligere 566 kr., skriver Bloomberg News.

I bunden af C25 ligger derimod Tryg med et fald på 1,8 pct. til 154,90 kr. Det skal ses i lyset af, at den svenske storbank SEB har skåret i anbefalingerne af såvel Tryg, Topdanmark som Alm. Brand.

Både Tryg og Alm. Brand er nu sat på salgslisten, efter at SEB tidligere har anbefalet »hold« af de to aktier. Desuden er SEB gået fra varm til lunken, når det kommer til Topdanmark, der er sænket til »hold« fra »køb«. Det fremgår af data fra Bloomberg.

Som led i justeringerne skærer SEB kursmålet for Tryg-aktien til 148 kr. fra 156 kr. Alm. Brand har fået et nyt kursmål på 65,40 kr. mod tidligere 66 kr., mens SEB nu sigter efter en kurs på 270 kr. for Topdanmark-aktien mod tidligere 276 kr.

Topdanmarks aktier falder fra åbningen 1 pct. til 265,80 kr., og Alm. Brand ligger 2,1 pct. lavere i 75,80 kr.

LILLE FALD I CONTAINERRATER

I forhold til Mærsk er der kommet de ugentlige rateindeks fra Shanghai Shipping Exchange. Det såkaldte SCFI-indekset faldt i denne uge med 0,9 pct. til 816,58, efter at det ugen før steg 14 pct. til det højeste niveau siden august.

Mærsk B ligger 0,5 pct. højere i 11.285 kr. efter en stigning torsdag på 3,0 pct.

Barclays har i øvrigt løftet kursmålet for aktien i transportkoncernen DSV til 540 kr. fra tidligere 525 kr., skriver Bloomberg News. Anbefalingen er uændret »overvægt« for aktien, der ligger 0,1 pct. lavere i 496,50.

Det amerikanske finanshus Jefferies snitter endvidere en 50'er af kursmålet på en aktie i ALK-Abellô, så det nu lyder på 850 kr. Det fremgår af data fra Bloomberg News. I samme omgang gentages anbefalingen »hold«. En aktie i medicinalselskabet falder 0,5 pct. til 772 kr.