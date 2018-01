Aktier: Genmab i hopla topper C25 inden amerikansk jobtal

Finanshuset Jefferies har fredag hævet sit topsalgsestimat for biotekselskabets kræftmiddel Darzalex til 10 mia. dollar fra 8,4 mia. dollar. I samme ombæring har finanshuset løftet kursmålet for aktien til 1900 kr. fra 1700 kr., mens anbefalingen »køb« gentages.

»Jeg tror aldrig, at der har været større uoverensstemmelse mellem analytikernes »fair value« af Genmab og den nuværende prissætning, end der var i morges.«

»Så det er ikke overraskende, at aktien får en pæn stigning, når der er en positiv kommentar ude som denne, for aktien er faldet så meget på det seneste«, siger chefhandler Mads Zink fra Danske Bank til Ritzau Finans.

De europæiske aktiebørser viser generelt grønne tal - det tyske DAX-indeks stiger 1,1 pct., mens det franske CAC 40-indeks lægger 0,8 pct. til, inden at det amerikanske jobtal for december offentliggøres klokken 14.30 dansk tid.

»Vi så pæne aktiekursstigninger i USA torsdag, Asien har også fået en god start på året, så generelt er der en ret god købsinteresse hele vejen rundt. Vi ser altid mange nye penge komme ind i markedet i starten af året, og det gør vi også nu.«

»De amerikanske nøgletal er selvfølgelig noget, vi holder øje med. Jeg tror, at der skal meget til for at ødelægge den gode stemning,« siger chefhandleren.

VESTAS FØLGER TROP

I toppen af C25 får Genmab følgeskab af Vestas, som ligeledes har fået positive analytiker-ord med på vejen fredag.

Goldman Sachs har hævet kursmålet for aktien til 500 kr. fra 480 kr., og købsanbefalingen gentages. Kepler, der ligeledes anbefaler et køb af aktien, har endvidere løftet sit kursmål til 584 kr. fra 566 kr., skriver Bloomberg News.

Aktien lægger 1,7 pct. til onsdagens slutkurs og koster nu 429,10 kr.

Carlsberg er ligeledes med i toppen af eliteindekset med en stigning på 1,6 pct. til 760,60 kr.

»De kinesiske bryggerier er steget pænt i nat på en historie om, at priserne er blevet sat op. To af de store kinesiske bryggerier steg med over 10 pct., og det er det, som er med til at trække Carlsberg op, forklarer Mads Zink.«

SEB SÆNKER ANBEFALINGER

I bunden af C25-indekset ligger Tryg med et fald på 1,9 pct. til 154,80 kr.

SEB har sat forsikringsselskabet - samt Alm. Brand - på salgslisten, hvor anbefalingen tidligere var et »hold« af de to aktier.

Kursmålet sænkes i samme ombæring for begge aktier. For Tryg lyder det nu på 148 kr. mod tidligere 156 kr., mens Alm. Brand-kursmålet sænkes marginalt til 65,40 kr. fra 66 kr., viser data fra Bloomberg News.

Den svenske storbank har ligeledes sænket sin anbefaling af Topdanmark-aktien til »hold« fra »køb«. Aktiekursen sænkes til 270 kr. fra 276 kr.

Alm. Brand-aktien dumper 3,9 pct. ned til 74,40 kr., mens Topdanmark får skåret 0,8 pct. af aktiekursen og nu koster 266,40 kr.

CONTAINERRATER LIDT NED

Mærsk-aktierne, der torsdag sluttede øverst i C25-indekset, følger op på torsdagens topplacering med en stigning på 0,6 pct. til 11.295 kr. for B-aktien, mens A-aktien lægger 0,7 pct. til kursen og nu handles til 11.780 kr.

Fredag er der kommet nye fra Shanghai Shipping Exchange, som har præsenteret det ugentlige rateindeks, det såkaldte SCFI-indeks. Det viste et fald i denne uge på 0,9 pct. til 816,58, efter at det ugen forinden steg 14 pct. til det højeste niveau siden august.

Derudover har Barclays ifølge data fra Bloomberg News løftet sit kursmål for transportkoncernen DSV til 540 kr. fra 525 kr. Anbefalingen »overvægt« gentages for aktien, der falder 0,2 pct. til 496 kr.

ALK UNDER JEFFERIES' LUP

Uden for det danske eliteindeks har ALK-Abelló ligeledes været under Jefferies' lup. Finanshuset har skåret en 50'er af kursmålet til 850 kr., fremgår det af data fra Bloomberg News, mens anbefalingen »hold« gentages.

Alk-aktien stiger med 0,3 pct. til 778 kr.

Derudover har NNIT fredag forlænget sit samarbejde med det internationale mejeriselskab Arla Foods for en femårig periode, hvilket er en aftale til et »mellemstort trecifret millionbeløb«, fremgår det af en meddelelse fra selskabet.

Aktien stiger med 0,3 pct. til 184 kr.