Aktier: Genmab går hård dag i møde i ellers positivt marked

Genmab står til at få en større kurslussing fra åbningen mandag efter skuffende studieresultater med biotekselskabets Darzalex til behandling af solide tumorer.

Overordnet ser stemningen på markedet ellers ud til at være positiv, og den tyske DAX-future ligger mandag morgen til en stigning på 0,4 pct., efter at embedsmænd fra USA og Nordkorea søndag mødtes for at genoptage forberedelserne til et topmøde mellem de to lande.

Aktiviteten på markedet ventes mandag dog at blive dæmpet af, at amerikanerne holder fri på grund af Memorial Day og briterne ligeledes har børslukket som følge af Spring Bank Holiday.

Herhjemme endte C25-indekset fredag 0,4 pct. højere til indeks 1134,28, men mandag morgen kan det se frem til at blive trukket ned af Genmab efter en meddelelse fra selskabet lørdag om, at en uafhængig dataovervågningskomité har anbefalet at stoppe et fase 1b/2-studie med Darzalex i kombination Roches lungekræftmiddel Tecentriq.

- Vi ser klart negativt på meldingen fra Genmab. Data fra studiet med Darzalex i kombination med Tecentriq i ikke-småcellet lungekræft var efter vores vurdering årets største kurstrigger for Genmab-aktien, da positive data ville have løftet potentialet for Darzalex yderligere - med behandling med Darzalex uden for knoglemarvskræft (i solide tumorer), skriver aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank i et notat.

UDELUKKER IKKE KURSFALD PÅ 15-20 PCT.

Han vurderer, at lørdagens meddelelse modelmæssigt lægger op til et midt til højt encifret kursfald på 5-9 pct., men han vil dog ikke udelukke, at short-sælgere og manglen på kortsigtede kurstriggere kan sende aktien endnu længere ned.

- Vi udelukker derfor ikke et kursfald på 15-20 pct. i forbindelse med børsåbningen - et kursfald i den størrelsesorden anser vi som en attraktiv købsmulighed i et selskab, hvis pipelineværdi selv uden Darzalex i solide tumorer ikke er indregnet i aktiekursen, hedder det i notatet.

En mere positiv melding er der kommet fra ALK, idet de kliniske resultater af et fase 3-studie med selskabets nye tablet til behandling af træpollenallergi (birk, el og hassel) er blandt de mest signifikante, der nogensinde er vist i studier med allergivaccination.

ALK-DATA PÅ VIDENSKABELIG KONFERENCE

Det meddelte ALK i en meddelelse til børsen i weekenden, i forbindelse med at fase 3-dataene, der blev annonceret første gang i september sidste år, nu er lagt frem på en videnskabelig konference.

Fredag steg aktien i ALK-Abelló med 0,6 pct. til 1018 kr.

A.P. Møller-Mærsk, hvis B-aktie fredag steg 1,2 pct. til 9514 kr., kan også komme i fokus, efter at Dagbladet Børsen i en forsidehistorie kan berette om, at flere storinvestorer tvivler på, om Mærsk er klar til at sætte en ny kurs, når der ikke er styr på kerneforretningen.

Dagen byder på første kvartalsregnskab fra Bording, og regnskaber for andet kvartal fra Aarsleff og Luxor.

/ritzau/FINANS