Aktier: Genmab falder massivt fra åbningen

. Genmab får gevaldige kurstæsk fra åbningen mandag efter skuffende studieresultater med biotekselskabets Darzalex til behandling af solide tumorer.

Efter små ti minutters handel mandag er der blevet høvlet cirka 25 pct. af Genmabs-børsværdi, efter en meddelelse fra selskabet lørdag om, at en uafhængig dataovervågningskomité har anbefalet at stoppe et fase 1b/2-studie med Darzalex i kombination Roches lungekræftmiddel Tecentriq.

- Vi ser klart negativt på meldingen fra Genmab. Data fra studiet med Darzalex i kombination med Tecentriq i ikke-småcellet lungekræft var efter vores vurdering årets største kurstrigger for Genmab-aktien, da positive data ville have løftet potentialet for Darzalex yderligere - med behandling med Darzalex uden for knoglemarvskræft (i solide tumorer), skriver aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank i et notat.

Genmab aktien handler dermed i kurs 900 kr., hvilket er 292,5 kr. lavere end i fredags.

Overordnet er stemningen på markedet ellers positiv, efter at embedsmænd fra USA og Nordkorea søndag mødtes for at genoptage forberedelserne til et topmøde mellem de to lande.

Faldet til Genmab betyder dog, at C25-indekset ligger 1 pct. lavere i 1123,37, selv om 13 af indeksets aktier ligger højere, og kun ni ligger lavere. Ørsted ligger i toppen af indekset med en stigning på 1,2 pct. til 389,60 kr. efterfulgt af Bavarian med et plus på 1,1 pct. til 106 kr.

ALK-DATA PÅ VIDENSKABELIG KONFERENCE

Uden for C25 er der fokus på ALK-Abelló, idet de kliniske resultater af et fase 3-studie med selskabets nye tablet til behandling af træpollenallergi (birk, el og hassel) er blandt de mest signifikante, der nogensinde er vist i studier med allergivaccination.

Det meddelte ALK i en meddelelse til børsen i weekenden, i forbindelse med at fase 3-dataene, der blev annonceret første gang i september sidste år, nu er lagt frem på en videnskabelig konference. ALK-Abelló stiger 1,2 pct. til 1030 kr.

Dagen byder på første kvartalsregnskab fra Bording, og regnskaber for andet kvartal fra Aarsleff og Luxor.

/ritzau/FINANS