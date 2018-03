Aktier: Genmab får britisk skulderklap i ventet rød start

De danske aktier går umiddelbart en negativ start i møde torsdag, hvor C25-indekset er stillet røde tal i udsigt for tredje handelsdag på stribe. Indekset faldt onsdag 0,1 pct. til 1147,89.

Blandt enkeltaktierne får analyseændringer en del opmærksomhed - og primært med positive fortegn for flere af de største danske aktier, hvilket kan trække lidt i den anden retning.

Overordnet set peger pilen dog ned, da aktierne i USA onsdag faldt en del efter dansk lukketid. Og torsdag morgen falder futures i både Europa og USA, samtidig med at særligt de japanske aktier har det svært i den asiatiske handelssession.

Fokus er igen på pengepolitikken i USA, idet Jerome Powell, der nu i omtrent en måned har siddet for bordenden hos Federal Reserve, igen går på talerstolen og redegør for økonomien og den førte politik hos centralbanken. Det sker i Senatet i eftermiddag.

Inden da venter der imødesete tal for centralbankens foretrukne inflationsmål, den såkaldte PCE-deflator, der også kan få betydning for markederne.

GENMAB FÅR SKULDERKLAP FRA BARCLAYS

Genmab får torsdag positiv opmærksomhed fra den britiske storbank Barclays, der har indledt dækning af det danske selskab med den positive anbefaling »outperform« og et kursmål på 1475 kr.

Det er godt 18 pct. over slutkursen fra onsdag, hvor Genmab steg med 1,4 pct. til 1247 kr.

Også transport- og logistikselskabet DSV er i positivt fokus efter en ændring fra analytikerhånd, idet amerikanske Stifel har løftet sin anbefaling af DSV til »køb« fra »hold«.

Kursmålet er ifølge data fra Bloomberg News sat til 544 kr. mod tidligere 473 kr.

DSV-aktien sluttede onsdag 1 pct. højere i 480,40 kr.

Energiselskabet Ørsted har fået løftet sit kursmål hos storbanken Goldman Sachs til 445 kr. fra 395 kr. Her er anbefalingen fortsat i positivt terræn på »køb«.

Ørsted faldt 0,4 pct. til 380,90 kr. onsdag, men aktien er steget 12 af de seneste 14 handelsdage.

Også Nordea kan sole sig i en løftet anbefaling. Italienske Mediobanca har således skruet op til »outperform« fra »neutral«, mens kursmålet er reduceret til 81,85 kr. fra 86,29 kr.

Bankaktien endte onsdag 1,1 pct. lavere i 69,82 kr.

REGNSKABER FRA IND- OG UDLAND

For bryggeriet Carlsberg kan der falde lidt rampelys af, efter at rivalen AB Inbev, der rangerer som verdens største bryggeri, har aflagt regnskabstal for fjerde kvartal og hele 2017.

AB Inbev leverede en justeret indtjening per aktie på 1,04 dollar i kvartalet mod ventet 1,02 dollar blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.

På EBITDA-niveau var væksten i driftsresultatet samtidig 21 pct., mens analytikerne havde sigtet efter en fremgang på 16 pct.

Carlsbergs B-aktie steg onsdag 0,5 pct. til 750,20 kr.

Fra den hjemlige scene venter der i løbet af dagen rapporteringer fra Københavns Lufthavne (KBHL) samt flytteselskabet Santa Fe, der begge afleverer tal for fjerde kvartal.

Desuden handler aktien i Ringkjøbing Landbobank torsdag uden retten til et udbytte på 9 kr. per aktie, hvilket kan sætte den aktie under teknisk pres.

Bankaktien faldt onsdag 0,5 pct. til 335 kr.