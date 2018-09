Aktier: Genmab, Danske og Mærsk hænger i bremsen

Genmab, Danske Bank og Mærsk er på hælene mandag morgen og medvirker til at trække C25-indekset i et mindre minus på 0,2 pct. til 1134,04.

Fredag truede USA's præsident, Donald Trump, med at lægge told på alle kinesiske varer, og den melding vendte udviklingen på det amerikanske aktiemarked til minus fra plus. Desuden lægger det tilsyneladende pres på A.P. Møller-Mærsk, der også tidligere har haft det svært på aktiemarkedet, når Trump har raslet med sablen.

Mærsks B-aktie falder med 0,8 pct. til 9055.

Størst er nedturen dog i Genmab, der dykker hele 4,3 pct. til 1017,50 kr., efter at Bank of America Merrill Lynch har sænket anbefalingen af aktien i biotekselskabet Genmab til "underperform" fra "neutral". Det viser data fra Bloomberg News.

Også Danske Bank har det svært og falder yderligere 1,2 pct. til 174,75 kr. Nedturen følger et dyk på 4,2 pct. fredag, hvor Wall Street Journal rapporterede, at Danske Bank er i færd med at undersøge transaktioner for i alt 150 mia. dollar - 960 mia. kr. - ud af den estiske afdeling i 2007-2015. Danske Banks interne rapport om sagen offentliggøres senere i september. Med mandagens fald har Danske Bank kurs mod det laveste niveau siden 2016.

Ørsted fortæller mandag i Børsen, at selskabet ikke frygter, at brexit går ud over forretningen. Storbritannien er Ørsteds største marked. Aktien er åbnet 0,5 pct. højere i 406,10 kr.

Største stigning i C25 tilfalder Ambu, der ligger 1,5 pct. oppe i 215,20 kr., uden at der er nyt fremme om selskabet.

Den tomme børsskal Neurosearch har fået 450.000 dollar fra sin tidligere partner Teva. Teva har solgt Neurosearchs tidligere lægemiddelkandidat Pridopidine - tidligere kendt som Huntexil - som Teva har siddet på i en årrække. Aktien stiger mandag med 2 pct. til 4,64 kr.

Den store vinder fredag blev Zealand Pharma, der steg 16,5 pct. til 106 kr. efter selskabets salg af royalty- og milepælsrettighederne til diabetesmidlerne Soliqua og Lyxumia.

Aftalen sikrer det danske selskab 205 mio. dollar - svarende til godt 1,3 mia. kr. - og køber er amerikanske Royalty Pharma. Mandag morgen må Zealand dog opgive en smule af fredagens gevinst, da aktien ligger 0,8 pct. lavere i 105,20 kr.