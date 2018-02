Aktier: Genmab brager frem og trækker eliteindekset i plus

En travl regnskabsdag på det danske aktiemarked startede allerede før børsåbningen torsdag, hvor ISS og William Demant fremlagde årsregnskab for 2017.

Onsdag aften kom Genmab dem i forkøbet, da biotekselskabet offentliggjorde sit årsregnskab for 2017, efter at det danske aktiemarked lukkede, og dermed har investorerne først mulighed for at handle på nyhederne torsdag morgen.

Investorerne reagerer positivt på regnskaberne fra elitepapirerne, og det er med til at trække C25 i positivt terræn med en stigning på 0,1 pct. til 1132,90 efter handelsstart.

GENMAB MED POSITIVE DARZALEX-FORVENTNINGER

Det danske biotekselskab Genmab gjorde onsdag aften markedets bekymringer over en mulig skuffende prognose for 2018 til skamme. Sådan lød vurderingen fra Sydbank, efter at selskabet oplyste, at det regner med, at salget af midlet mod knoglemarvskræft, Darzalex, passerer 2 mia. dollar i år.

Mere specifikt regner Genmab med, at partneren - det Johnson & Johnson-ejede Janssen - vil lande et Darzalex-salg på 2000-2300 mio. dollar i 2018 mod 1242 mio. dollar sidste år.

Genmab-aktien tager et stort hop på 12,7 pct. til 1148,50 kr. torsdag.

Det sker, på trods af at Handelsbanken har sænket kursmålet til 1200 kr. fra 1395 kr. for aktien i Genmab selskabets regnskab sent onsdag. Anbefalingen er uændret »akkumuler«, skriver banken i en kommentar

William Demant Holding kom ud af andet halvår 2017 med bedre resultater end ventet blandt analytikerne, fremgår det af regnskabet torsdag morgen.

Høreapparatkoncernen omsatte for 6684 mio. kr. i de sidste seks måneder af sidste år, mens analytikerne ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates sigtede efter et salg på 6545 mio. kr

Driftsresultatet (EBIT) landede i andet halvår på 1279 mio. kr. mod ventet 1212 mio. kr. blandt analytikerne og 1102 mio. kr. på den post i den tilsvarende periode et år tidligere.

William Demant Holding sigter efter at nå et driftsresultat (EBIT) før restruktureringsomkostninger på 2,55-2,85 til mia. kr. i 2018. I 2017 blev driftsresultatet før restruktureringer på 2504 mio. kr

Aktien i William Demant starter med en stigning på 3,1 pct. til 203,20 kr.

LAVERE ORGANISK VÆKST FOR ISS

Også ISS har offentliggjort årsregnskab for 2017, og sidste år bød samlet på en lavere organisk vækst og driftsmargin end året før. Den organiske vækst lød på 2,4 pct. mod 3,4 pct. i 2016, mens EBIT-marginen faldt til 5,7 pct. fra 5,8 pct.

Næste år venter ejendomsservicekoncernen at levere en organisk vækst på mellem 1,5 og 3,5 pct. Det stemmer dermed overens med forventningerne fra Jyske Bank og Sydbank, der regnede med, at selskabets forventninger til væksten ville lande i niveauet 1-3 pct.

Driftsmarginen ventes desuden at blive omkring 5,6 pct. i 2018.

ISS-aktien starter 2 pct. højere i 227,40 kr.

Vestas blander sig omvendt i bunden af indekset efter et fald på 1 pct. til 438,60 kr. Ifølge dagbladet Børsen kan vindmølleproducenten vente en hårdere konkurrence på området for havvindmøller fra amerikanske General Electric, der har hyret danske Søren Høffer som salgsdirektør for havvind.

ANALYSENYT TIL NORDEA OG DANSKE BANK

Forud for den travle regnskabsdag har flere analysehuse også justeret en række kursmål og anbefalinger. Investorerne i Danske Bank kan glæde sig over en løftet anbefaling til »køb« fra »neutral« fra Goldman Sachs.

Det amerikanske finanshus har omvendt skåret kursmålet for Nordea til 74,61 kr. fra 86,16 kr., men det fastholder anbefalingen »neutral« for den nordiske storbank.

Aktien i Danske Bank stiger 0,3 pct. til 247,20 kr., mens Nordea falder 1,2 pct. til 69,52 kr.

Der er også analysenyt for SAS, da finanshuset Pareto Securities indleder dækning af aktien med anbefalingen køb og et kursmål på 22,42 kr. Luftfartsselskabet aktie stiger 3,9 pct. til 15,30 kr. torsdag morgen.

Dagens øvrige regnskaber kommer fra Cbrain, MT Højgaard, som ejes af Monberg & Thorsen og Højgaard Holding, Brdr. A&O Johansen, North Media og AGF.