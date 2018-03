Aktier: Generelle kursfald i Asien trods blandede tendenser

Investorerne indtager en forsigtig holdning fra starten af ugen, hvor Federal Reserve sandsynligvis vil hæve de amerikanske renter og måske signalere, at der ligger tre yderligere forhøjelser klar i resten af året.

Samtidig tynger uroen i Det Hvide Hus samt den japanske nepotisme-skandale, der truer landets premierminister, Shinzo Abe.

»Markederne kæmper for at holde sig positive grundet den potentielle modvind, uanset om det drejer sig om svingdøren i Det Hvide Hus, en eskalering i den globale handelskrig eller Japans gærende politiske skandale,« siger markedschef Stephen Innes fra Oanda i Singapore ifølge AFP.

MSCI's brede aktieindeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan falder knap 0,4 pct.

Kursfaldene begrænser sig ikke til Asien, idet de amerikanske futures falder med 0,3-0,7 pct. mandag morgen.

I Tokyo er der nervøsitet for, at premierminister Shinzo Abe er ved at skride i den omsiggribende skandale om et statsligt salg af land til »vennepris«, der har ramt Abes tætte allierede, finansminister Taro Aso.

Nikkei-indekset falder 1,1 pct., og det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 1,2 pct.

De kinesiske markeder er derimod generelt positive. Shanghai Composite stiger 0,1 pct., mens CSI 300-indekset øger 0,2 pct., og Hongkongs Hang Seng samtidig handles med et plus på 0,1 pct.

Blandt de øvrige markeder ligger Sydkoreas Kospi-indeks med et tab på 0,7 pct., mens Taiwans Taiex-indeks lukker med en gevinst på 0,2 pct.

Singapores Strait Times-indeks ligger med et minus på 0,2 pct., mens Sydneys ASX-indeks slutter dagen med en gevinst i samme størrelsesorden.

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225-1,1 Topix-1,2 Hongkongs Hang Seng+0,1 China Shanghai Composite+0,1China CSI 300+0,2Taiwan Taiex+0,2 Sydkoreas Kospi-0,7 Indiens BSE Sensex-0,3 Singapores STI-0,2 Sydney ASX 200+0,2

Indeksværdi kl. 6.15.