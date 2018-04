Aktier: GE stiger pænt efter regnskab i negativt markeder

Efter små ti minutters handel ligger S&P 500-indekset 0,2 pct. lavere til 2687,72, mens Dow Jones-indekset falder 0,1 pct. til 24.633,50, og Nasdaq-indekset sætter sig 0,5 pct. til 7202,38. Det brede S&P-indeks er dog steget siden sidste fredag, hvor det lukkede i 2656,30.

Fredagens regnskabsmeldinger fra de store selskaber er dog til den positive side.

GE STIGER PÆNT EFTER REGNSKAB

Den amerikanske industrigigant General Electic slog i første kvartal analytikernes forventninger til indtjeningen per aktie.

Resultatet lander på 0,16 dollar, hvilket er 0,04 dollar højere, end analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet.

Samtidig gentager selskabet, der er konkurrent til det danske vindmølleselskab Vestas, sine forventninger til 2018.

I alt omsatte selskabet for 28,7 mia. dollar i årets første tre måneder, hvoraf de 1,65 mia. dollar kommer fra divisionen for vedvarende energi. General Electric-aktien stiger 6,4 pct.

LILLE LØFT TIL HONEYWELL

Det amerikanske industrikonglomerat Honeywell har i sin melding før første kvartal løftet forventningerne til regnskabsåret 2018. Selskabet har leveret et salg og en justeret indtjening per aktie over forventningerne.

Den justerede indtjening per aktie landede på 1,95 dollar i første kvartal, mens analytikerne ifølge Bloomberg News ventede en indtjening på 1,90 dollar per aktie.

Det er desuden et resultat, der slår den højeste analytikerforventning, der lå på 1,93 dollar per aktie. Salget har også overgået forventningerne. Omsætningen landede på 10,39 mia. dollar mod ventede 10,03 mia. dollar.

Aktierne ligger med en stigning på 1,1 pct.

WELLS FARGO HØJERE TRODS MIA.-BØDE

Storbanken Wells Fargo har accepteret en bøde på 1 mia. dollar for at tvinge kunder til at tage bilforsikringer gennem banken og opkræve unfair gebyrer fra boligkunder.

Kursen stiger dog 0,9 pct., men banken advarede også allerede i sidste uge om, at der var en bøde på vej.