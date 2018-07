Aktier: Fremgang på Wall Street før regnskabssæsonen

Fremgangen for aktierne skete i fravær af en eskalering af handelskrigen, som ellers har taget en stor del af markedets opmærksomhed de seneste uger, og i det tomrum kunne investorerne fortsat glæde sig over en stærk amerikansk jobrapport for juni og se frem mod regnskabssæsonen, som begynder i denne uge.

Og der kan være godt nyt at kigge efter, for der ventes ifølge FactSet en indtjeningsvækst på hele 20 pct. i andet kvartal for selskaberne i S&P 500-indekset, hvis man sammenligner med samme periode af 2017.

Det brede S&P 500-indeks vandt tirsdag 0,3 pct., mens Dow Jones klarede sig lidt bedre med et plus på 0,6 pct. Det var fjerde dag i træk med grønne tal for både S&P 500 og Dow Jones. Nasdaq havde en mere afdæmpet dag og var ud på eftermiddagen i minus et par gange, men lukkede alligevel med et marginalt plus.

REGNSKABER OG JOBRAPPORT I FOKUS

»Vi fik det her rally fredag og mandag. Frygten for, hvad der skulle ske ved indførelsen af tarifferne, havde holdt markedet tilbage, men så skete der ikke noget videre fredag, og så er aktierne kørt op på den gode jobrapport. Det fortsætter lidt mere afdæmpet tirsdag,« siger Lars Skovgaard Andersen, seniorstrategi Danske Bank, som dog også understreger, at markedet holder igen på baggrund af Nato-mødet i denne uge, da USAs præsident, Donald Trump, skaber usikkerhed med sine ofte hårde ord.

Fredag indførte både USA og Kina ny told på varer fra den anden part for 34 mia. dollar. Det blev dog overskygget af jobrapporten fra det amerikanske arbejdsministerium, der viste, at der blev skabt flere nye job end ventet i juni, men at arbejdsløsheden alligevel steg, fordi flere amerikanere søgte ind på arbejdsmarkedet. Tallene understreger, at økonomien har tempo på, men at jobmarkedet endnu ikke er præget af flaskehalse og inflationspres.

FINANSAKTIERNE I MINUS

Tirsdagens aktiemarkeder var næsten grønt for alle sektorer. Dog måtte finansaktierne som de eneste opleve et minus, da de faldt med 0,4 pct. i S&P 500.

I denne uge starter regnskabssæsonen, og den skydes for alvor i gang på fredag med regnskaber fra tre af de store Wall Street-banker.

»Nu kommer regnskaberne, og bankerne skal nok levere en fin vækst, men markedet vil se mere ind i detaljerne og blandt andet kigge på, om lånevæksten fortsætter. Der har været noget usikkerhed der, og derfor falder bankerne tirsdag, lyder det fra seniorstrategen, som dog også peger på, at bankerne havde en flot mandag, da de fik den gevinst, som stresstesten og godkendelsen af de store udbetalinger på 170 mia. dollar til aktionærerne skulle have udløst for en uge siden. «

Tirsdag faldt JPMorgan med 0,6 pct., mens Bank of America mistede 0,8 pct. Goldman Sachs tabte 1,1 pct., og Citigroup smed 1,0 pct.

I toppen af sektorerne fandt man tirsdag de defensive af slagsen med et plus på 1,3 pct. til dagligvarer, en fremgang på 1,1 pct. til telekommunikation og en stigning på 1,0 pct. til forsyning.

PEPSICO TYVSTARTEDE

PepsiCo tyvstartede regnskabssæsonen med sine tal for andet kvartal tirsdag morgen, og de tal var bedre både på indtjening og omsætning end ventet. Aktien steg derfor 4,8 pct., hvilket var den største stigning i S&P 500 tirsdag.

»PepsiCo kom med et ganske fint regnskab, og det viser, at et selskab fra dagligvaresektoren, som har været under pres, også godt kan levere. Det skaber en god stemning omkring aktien og sektoren, uden dog at investorerne lader sig rive med. De defensive sektorer har været presset det sidst år på grund af rotation mod cykliske sektorer, og derfor skal der heller ikke så meget til, at den går op,« vurderer Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank.

Der var tirsdag også fokus på Tesla, som steg med 1,4 pct. Selskabet vil bygge en fabrik i Kina. Den skal kunne producere 500.000 biler om året. Nyheden kommer kort tid efter at den folkerige nation hævede tolden på amerikansk fremstillede biler til 40 pct. fra 25 pct., efter at USA lagde told på kinesiske varer fredag.