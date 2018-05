Aktier: Fransk spilproducent i toppen på blandet fredag

De europæiske aktiemarkeder startede dagen med fald, men efter middagstid ligger de ledende børser med blandede fortegn. Markedet er generelt afventende, da igen det spejder efter nye signaler om handelsforhandlingerne mellem Kina og USA.

Ifølge Reuters har Kina tilbudt USA en bred palet af investeringer og andre initiativer, der skal reducere det amerikanske handelsunderskud med Kina med omkring 200 milliarder dollar om året. Tilbuddet er ifølge kilderne blevet leveret under forhandlinger mellem de to lande på et møde i Washington.

Det britiske FTSE 100-indeks falder 0,1 pct., mens det franske CAC 40-indeks stiger 0,1 pct. Det tyske DAX-indeks stiger også knap 0,1 pct., samtidig med at det paneuropæiske Stoxx 600-indeks falder 0,1 pct.

Det italienske FTSE MIB-indeks ligger noget mere underdrejet med et fald på 0,9 pct. fredag, hvor en regeringsaftale mellem Femstjernebevægelsen og Liga Nord er løbet med opmærksomheden.

Partierne skriver i et fælles program - som oplæg til at danne regering - at sanktioner mod Rusland skal ophæves. De ønsker også, at den økonomiske politik i EU lægges om, herunder ret til budgetoverskridelser. Men der står intet om en folkeafstemning om eurodeltagelse, skriver Reuters.

UBISOFT TIL TOPS

Actionspillene Assassin's Creed og Far Cry var med til at løfte både omsætningen og indtjeningen hos den franske spilproducent Ubisoft i det skæve regnskabsår 2017/18.

Regnskabstallene på både top- og bundlinjen var overraskende gode, og spilproducenten gentog desuden sine forventninger for hele 2018/19, på trods at at selskabet har ændret sin udgivelsesplan til nu kun tre i stedet for fire topspil, skriver Bloomberg News.

Investorerne belønner aktien med en stigning på 5,3 pct. fredag ved middagstid, og det er nok til at indtage topplaceringen i det fælleseuropæiske indeks.

Den mindre sjove ende af Stoxx 600-indekset er tynget af, at en række aktier handles uden ret til udbytte fredag. Det gælder blandt andet for det tyske teleselskab Freenet, Telefonica Deutschland og BMW, der alle ligger som nogle af de mest faldende aktier fredag ved middagstid.

Freenet dykker 7,2 pct., Telefonica Deutschland falder 6,1 pct., mens BMW går 4,1 pct. tilbage.

/ritzau/FINANS