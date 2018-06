Aktier: Fox viser vejen i beskeden åbning inden rentemøde i Fed

Efter kort tids handel ligger Dow Jones med en stigning på under 0,1 pct., mens Nasdaq stiger 0,2 pct., og S&P 500-indekset også stiger lige under 0,1 pct.

Der kommer fokus på telekommunikationsbranchen og tv-branchen, efter at en amerikansk domstol tirsdag har sagt god for, at telekommunikationsselskabet AT&T kan overtage Time Warner, der er verdens største mediekoncern og blandt andet har datterselskaberne CNN, Warner Brothers og Cartoon Networks, til en pris på 85 mia. dollar - svarende til cirka 538 mia. kr.

Der har været protester mod handlen, som det frygtes vil skade de amerikanske forbrugere. Den amerikanske stat forsøgte via domstolene at stoppe handlen. Begrundelsen er, at man frygter, at handlen vil give AT&T en urimelig stærk markedsposition.

Afgørelsen kan give anledning til konsolideringer på det amerikanske telemarked.

AT&T falder 4,1 pct., mens Timer Warner stiger 3,7 pct.

Afgørelsen kan også give Comcast mod på at lægge endnu et bud på det meste af 21st Century Fox. Comcast kan ende i en budkrig med Walt Disney, der har afgivet et bud på 52,4 mia. for den samme andel Fox-aktiver for flere måneder siden.

Comcast falder 4,1 pct., Fox stiger 7,5 pct., mens Disney falder 1,3 pct.

Grunden til at store teleselskaber forsøger at købe sig til flere aktiver, er for at overleve den konkurrence, der er kommet fra Netflix og Amazon. Det skriver CNN Money.

Coca-Cola holder onsdag en præsentation på forbrugerkonferencen hos Deutsche Bank i Paris. Forud for præsentationen har Coca-Cola gentaget, at selskabet ser modvind i 2018, hvor det sammenlignelige salg ventes at være uændret eller stige med 1 pct.

Derudover har selskabet gentaget forventningerne om en organisk vækst på 4 pct. Aktien falder 0,2 pct.

RENTEMØDE AFSLUTTES

Dagens helt store begivenhed, rentemødet i Federal Reserve, afsluttes med en pressemeddelelse klokken 20 dansk tid, og chefen for Fed, Jerome Powell, holder pressekonference en halv times tid efter afslutningen.

Før rentemødet i Federal Reserve er der en klar forventning om, at renten bliver hævet 25 basispoint til 1,75-2,00 pct. 92 ud af 92 adspurgte økonomer hos Bloomberg News venter en forhøjelse.

Blandt investorerne vil der derfor især være fokus på, hvilke indikationer der kommer om centralbankens renteforventninger for resten af 2018. Fokus vil altså være på, om banken viser tegn på, hvor mange yderligere renteforhøjelser der kan komme i 2018.

Banken holder en pressekonference efter hvert andet rentemøde, men The Wall Street Journal har skrevet, at det kan ændre sig efter dette møde, så Jerome Powell vil holde pressemøde efter hvert møde.