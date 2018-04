Aktier: Fortsætter den seje klatretur opad

Set under et fortsætter de europæiske aktier torsdag den seje klatretur mod nye højder, som har præget udviklingen siden påske.

Torsdag middag præsterer det brede fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks lige netop en stigning på 0,1 pct. i fortsættelse af stigninger de seneste to dage.

Især industriaktierne, der typisk regnes for konjunkturfølsomme, er i fremgang med et plus på 0,6 pct. på sektorbasis, mens dagen er drøj for de defensive medicinalaktier, der samlet set falder 0,3 pct.

Ikke desto mindre ligger det toneangivende tyske DAX-indeks torsdag middag en kende lavere med et fald på 0,1 pct., mens FTSE 100-indekset i London løftes 0,3 pct., og CAC 40-indekset i Paris stiger 0,2 pct.

I toppen af Stoxx 600-indekset ligger markedsføringsselskabet Publicis med en stigning på 7,6 pct., efter at det franske selskab har offentliggjort positive omsætningstal for første kvartal og optimistiske forventninger om stigende overskudsgrad i 2018.

Skotske Weir Group, der producerer udrustning - især pumper - til blandt andet mineindustrien, løftes 5,4 pct. Selskabet har oplyst, at det har købt den amerikanske kollega Esco for 1,05 mia. dollar.

Schweiziske ABB er med til at løfte industriindekset med et plus på 5,4 pct. efter et positivt overraskende kvartalsregnskab. Industrigiganten havde i første kvartal et driftsoverskud på 1,06 mia. dollar mod et estimat på 1,0 mia. dollar ifølge Bloomberg News.