Aktier: Forsigtige stigninger for tredje dag i træk

Det amerikanske aktiemarked steg for tredje dag i træk tirsdag, hvor selskaber som Amazon og Apple var med til at trække markedet op efter en negativ åbning

Investorerne rettede fokus ind mod onsdagens inflationsdata, der vil kunne ødelægge markedets skrøbelige opsving eller bane vejen for yderligere gevinster.

Den forsigtige positiv holdning fortsætter onsdag morgen, hvor futuresmarkedet ligger med små udsving.

Tirsdag lukkede S&P 500-indekset med et plus på 0,3 pct. til 2662,94. Dow Jones-indekset sluttede med en gevinst på 0,2 pct. til 24.640,45, mens Nasdaq endte med en stigning på 0,5 pct. til 7013,51.

Omsætningen faldt til normal-niveauet på omkring 6,4 mia. aktier.

Onsdag morgen ligger futurene på S&P og Dow Jones med et plus på under 0,1 pct., mens futuren på Nasdaq falder under 0,1 pct.

Tirsdagens lidt mere rolige marked afspejledes i barometeret over investorernes frygt - VIX-indekset - der viste en vigende tendens for tredje dag i træk. Der er dog stadig et stykke vej ned til niveauet fra før sidste uges kraftige forøgelse, da aktieuroen var på sit højeste.

Investorerne slog tiden ihjel indtil onsdagens data for de amerikanske forbrugerpriser og detailsalget, der ses som nøglen til, hvor aktierne vil bevæge sig hen på kort sigt. For det var inflationen og den tilhørende renterisiko, der udløste aktieuroen, efter den amerikanske jobrapport blev offentliggjort 2. februar.

At tirsdagens marked kom tilbage efter en negativ start ses som et godt tegn, men det er alligevel for tidligt at forudsige en tilbagevenden til stabilitet.

»Vi tror, at handlen vil være volatil i hvert fald et par handelsdage, mens markedet finder ud af, hvad det er, der sker,« siger senior investeringsstrateg Bob Haworth fra US Bank Wealth Management i New York til Reuters.

Onsdagens inflationsdata ventes at vise en stigning i forbrugerpriserne eksklusiv fødevarer og energi på 1,7 pct. i januar efter en stigning på 1,8 pct. i december.

POSITIVE UNDERINDEKS DOMINEREDE

Der var positiv udvikling i ni af de elleve underindeks i S&P 500. Stigningerne var bredt fordelt med plusser på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct. til syv segmenter med ejendomsbranchen i top, mens informationsteknologi udgjorde bunden i intervallet.

Dagen startede ellers skidt, men tilliden steg efter Amazon og Apple begge lagde sig i front med stigninger på henholdsvis 2 pct. og 1 pct.

Blandt de øvrige enkeltaktier var der rift om sportsbeklædningskoncernen Under Armor, der overraskede med et stærkt kvartalssalg. Investorerne var ikke sene til at belønne det ellers noget problemramte selskab med en kursstigning på over 17 pct.

Apotekerkæden AmerisourceBergen var også blandt de eftertragtede papirer, efter at Wall Street Journal rapporterede, at detailkoncernen Walgreens forsøger at købe kæden. Det gav anledning til en kursstigning på 9,3 pct.

Efter børstid kom det frem, at fastfoodkæden Chipotle Mexican Grill har slået kløerne i Taco Bells topchef, Brian Niccol, der skal få bugt med Chipotles blakkede ry for manglende fødevaresikkerhed. Aktien steg knap 12 pct. i eftermarkedet.