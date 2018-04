Aktier: Fokus på Ebay og Morgan Stanley i grøn åbning på Wall Street

S&P 500, Nasdaq og Dow Jones stiger 0,1-0,2 pct. umiddelbart efter åbningen.

Morgan Stanley har fra start taget investorernes opmærksomhed

Banken har offentliggjort regnskab for første kvartal, der slår analytikernes forventninger til indtægterne. Her noterede banken indtægter på 11,1 mia. dollar mod de 10,4 mia. dollar, som analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet.

På indtjeningssiden var der også noget at smile over for Morgan Stanley, da investeringsbanken i første kvartal fik et overskud per aktie på 1,45 dollar mod 1,00 dollar per aktie i det tilsvarende kvartal sidste år.

Morgan Stanley-aktien stiger fra start med 1,7 pct.

Ebay bevæger sig hastigt op, efter at Morgan Stanley har løftet sin anbefaling til "overvægt" fra "undervægt."

Morgan Stanley ser især muligheder for handelsplatformen, hvis selskabet indfører en ny betalingsstruktur, skriver Bloomberg.

Hvis Ebay på den måde får større andel af betalingen til sælgeren, kan det betyde, at Ebay kan lægge 20 pct. til EBIT-resultatet i 2021.

Det sender Ebay op med 4,6 pct. i den tidlige handel onsdag.

Senere onsdag kommer aluminiumsproducenten Alcoa også med regnskab for det første kvartal.

Aluminiumspriserne har den seneste tid været påvirket af de amerikanske sanktioner mod russiske oligarker, hvilket har sendt prisen på aluminium til det højeste i seks år, skriver Bloomberg. Før regnskabet stiger Alcoa med 2,7 pct.

American Express kommer med regnskab for årets første kvartal onsdag, men det er dog først efter børsernes lukning.