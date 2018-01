Aktier: FLSmidth tager top i positiv åbning

Det sker efter, at Norske DNB har indledt dækning af mine- og cementselskabet FLSmidth. DNB anbefaler "køb" og sætter kursmålet for aktien til 410. kr.

Aktien stiger 1,5 pct. til 268,60 mandag morgen.

Anderledes negativt ser det ud for medicinalvirksomheden Novo Nordisk, der mandag morgen falder med 0,2 pct. til 346,70 kr.

Faldet komme efter det ser ud til, at Novo har tabt kampen om at overtage det belgiske selskab Ablynx til franske Sanofi, der mandag morgen meddeler, at selskabet har budt 45 euro per aktie for Ablynx, og at begge bestyrelser enstemmigt har godkendt buddet.

Dermed er Sanofi kommet noget længere end Novo Nordisk, der ad flere omgange er blevet afvist i døren af Ablynx - senest med et bud på samlet 30,50 euro per aktie.

»At tilbuddet i enstemmighed er godkendt af begge bestyrelser gør det meget svært for Novo Nordisk at komme tilbage i spillet om Ablynx,« siger Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker hos Sydbank, til Ritzau Finans.

DSV SCORER NYT KURSMÅL

Investorerne har til gengæld fundet interesse for det det danske transportselskab DSV. Selskabet har fået løftet kursmålet af amerikanske Morgan Stanley, der har kigget nærmere på aktien. Kursmålet lyder nu på 610 kr. mod 555 kr. tidligere, viser data fra Bloomberg News.

DSV stiger mandag morgen 1,2 pct. til 498,00 pct.

Nordea falder mandag morgen, efter det canadiske finanshus RBC Capital Markets har sænket anbefalingen af banken til "sector perform" fra tidligere "outperform". Kursmålet er endvidere reduceret til 110 svenske kr. fra tidligere 125 svenske kr.

Nordea falder mandag 0,3 pct. til 74,06 kr.

Fredag blev EU-landene blev enige om en aftale om at udbygge energiinfrastrukturen i EU, og her skal der bruges kabler.

Det smittede fredag af på NKT, der steg med 5,6 pct. fredag.

Mandag ser de positive vinde dog ud til at være aftaget noget, da aktien sætter sig 0,3 pct. til 267,60 kr.

AAB NEDJUSTERER

Den nordjyske fodboldklub AaB meddelte i weekenden, at forventningerne nedjusteres til et overskud før skat på 12-14 mio. kr. mod tidligere 15-20 mio. kr.

For AaB er det færre tv-kroner, der gør, at fodboldklubben har været nødsaget til at sænke forventningerne.

»Nedjusteringen skyldes færre TV-indtægter end budgetteret og svigtende matchday-omsætning i fjerde kvartal samt sponsorindtægter under forventning, men også øgede sponsoromkostninger,« oplyser fodboldklubben.

Endvidere har klubben haft øgede administrationsomkostninger, herunder udgifter i forbindelse med nedskrivning af aktiestørrelsen samt rådgivning i forbindelse med den såkaldte Christian Bassogog-sag.

Aktien er ikke handlet morgen. Den sluttede fredag i 198 kr.