Aktier: FLSmidth overtog førstepladsen og Lundbeck vendte

. En lang række regnskaber var med til at sætte retningen på det danske aktiemarked onsdag, hvor særligt tal og udmeldinger fra FLSmidth og Vestas blevet taget positivt imod blandt investorerne, mens de solgte ud af aktierne i Novozymes og Carlsberg.

Onsdag sluttede C25-indekset 1,4 pct. højere i 1098,24, og der var grønne tal for langt de fleste selskaber efter syv dage med fald i det danske eliteindeks.

- Markedet har været præget af regnskaber herhjemme, og det har spillet en stor rolle. Men ellers har vi nogle volatile dage bag os, og nu har vi så lidt styrke i dag. Der er faldet lidt ro på, men volatiliteten er stadig højere, end vi har set i en længere periode, og det vidner om, at der stadig er lidt uro derude, siger Martin Munk, senioraktierådgiver i Jyske Bank, til Ritzau Finans.

STOR SPÆNDING OMKRING VESTAS

Vestas leverede fra morgenstunden et regnskab for fjerde kvartal, hvor den stigende konkurrence i markedet og trykkede priser kunne mærkes.

På resultaterne skuffede både omsætningen og driftsresultatet (EBIT) en smule i forhold til analytikernes forventninger. Ifølge Martin Munk overraskede forventningerne til i år omvendt positivt, mens den mere langsigtede forventning om en EBIT-margin på 10 pct. også blev taget positivt op.

- Der var virkelig stor spænding omkring Vestas, og særligt deres forventninger til 2018. Det falder ud på en måde, der beroliger investorerne, for der var virkelig nervøsitet om, hvor hårdt de var ramt af prispres-situationen.

- Forventningerne lever op til det forventede, og sammen med markedets erfaringer med, at Vestas melder lidt forsigtigt ud, så bliver det tolket som acceptabelt. Jeg tror også, at det langsigtede mål er med til at skabe lidt ro om, at der stadig er basis for en fornuftig indtjening for Vestas, siger Martin Munk.

Vindmølleaktien sluttede 4,2 pct. højere i 422,30 kr.

FLSMIDTH ENDTE I TOPPEN

Ved middagstid overtog FLSmidth eliteindeksets trone, og med en stigning på 8 pct. til 371,80 kr. sluttede aktien i toppen af indekset. Ingeniørkoncernen præsenterede klokken 12.00 et regnskab for fjerde kvartal, der bød på en bedre omsætning og et højere driftsresultat (EBITA) end ventet blandt analytikerne.

Indtjeningsforventningerne til 2018 landede på linje med estimaterne, mens et udbytte på 8 kr. per aktie ramte over skiven. Ifølge Martin Munk var kursstigningen dog en smule til den høje side.

- Men aktien var også kommet pænt retur og har haft en lidt svær periode kursmæssigt. Måske lå forventningerne umiddelbart længere nede end konsensusestimaterne i markedet, siger han.

GN Group var også klar med et regnskab for fjerde kvartal onsdag morgen, og det var en positiv overraskelse, når man ser på både omsætningen og driftsresultatet (EBITA). Nettoresultatet landede dog en smule under analytikernes forventninger.

Investorerne sendte aktien op med 2,7 pct. til 202,10 kr.

LUNDBECK VENDTE RUNDT

Også Lundbeck var på banen med et regnskab for fjerde kvartal, der indeholdt ringere end ventede resultater sammenlignet med analytikernes forventninger. Til gengæld overraskede forventningerne til 2018 positivt, og det bidrog i første omgang til at sende aktien op med omkring 4 pct.

Ved dansk lukketid var der dog ikke megen optimisme at spore blandt investorerne, og aktien endte 3,1 pct. lavere i 290 kr. Ifølge Martin Munk var det svært at pege på en forklaring til det pludselige kursfald, men han fremhævede, at særligt udlandet var storsælgere af aktien.

NOVOZYMES OG CARLSBERG FALDT

Hos Novozymes var der ikke så meget at glæde investorerne med, da nøgleresultaterne skuffede i forhold til forventningerne.

Og selv om enzymproducenten venter fortsat vækst i salget i 2018, så var det ikke nok til at formidle investorerne, som sendte aktien ned med 4,3 pct. til 306,60 kr. For 2018 venter selskabet desuden en stort set uændret indtjening med en EBIT-margin på 28 pct.

Også Carlsberg fremlagde regnskab, og i andet halvår af 2017 omsatte bryggeriet tæt på det ventede, mens bundlinjen omvendt skuffede markant med et minus på 1045 mio. kr. efter minoriteter mod en forventning om et plus på 2566 mio. kr.

Skuffelsen hang især sammen med særlige poster, der trækker ned med 4603 mio. kr. - hovedsageligt som følge af nedskrivninger på brands i primært Rusland. Her havde analytikerne ventet et minus på blot 200 mio. kr.

Carlsberg-aktien faldt 3,6 pct. til 715 kr.

Bavarian Nordic præsenterede desuden positive resultater fra et fase 3-studie med koppevaccinen Imvamune, og det sendte aktien op med 4,8 pct. til 221,30 kr., og den sluttede dermed i blandt toppen i eliteindekset.

/ritzau/FINANS