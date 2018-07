Aktier: FLS og storbanker i fin form i positivt marked

Generelt er råvareaktier bedste sektor ude i Europa og det smitter af på FLSmidth, mens storbankerne får positiv opmærksomhed fra blandt andet et godt regnskab fra den svenske storbank SEB.

Det forklarer afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen til Ritzau Finans.

»Råvaresektoren er bedste sektor i Europa til middag og det er den eneste forklaring jeg kan se på stigningen i FLS,« siger han.

FLSmidth stiger 1,6 pct. til 381,45 kr.

GODT NYT TIL STORBANKERNE

Danske Bank stiger 1,1 pct. til 195,95 kr., mens Nordea stiger 1,8 pct. til 63,88 kr.

Kursstigning forklarer Ole Kjær med medvind fra en opjustering fra Deutsche Bank mandag, god dag for bankaktier i USA natten til tirsdag og sidst, men ikke mindst, et godt regnskabs fra svenske SEB.

Den svenske storbank hev mange flere penge hjem på renteposten i andet kvartal end forudset. Nettorenteindtægterne, som er summen af renter fra udlån fratrukket bankens egne renteudgifter, løb op i 5500 mio. svenske kr. Her var der kun ventet 5104 mio. svenske kr. ifølge estimater fra SME Direkt.

Danske Bank er i øvrigt regnskabsaktuel onsdag og Nordea torsdag.

Det danske eliteindeks stiger med 0,4 pct. til indeks 1131,92, mens der ude i Europa generelt blot er stigninger lige over 0.

Aktierne i A.P. Møller-Mærsk var prygelknabe mandag, mens de tirsdag er duks og ligger i toppen af C25.

B-aktien stiger med 2,2 pct. til 8008 kr.

»Det er lidt svært at forklare udsvingene i Mærsk, Den ene dag er de oppe med et par procent og næste dag falder de med det samme,« siger Ole Kjær Jensen.

GENMAB VENTER PÅ NYT FRA J & J

Genmab ligger med et fald på 0,2 pct. i 1087,50 kr.

»Markedet venter spændt på tal fra Johnson & Johnson, der leverer andet kvartalstal for Darzalex-salget i forbindelse med regnskabet for andet kvartal, der ventes offentliggjort kl. 12.45,« oplyser afdelingsdirektøren.

Genmab modtager procenter eller royalties af Johnson & Johnsons salg af Darzalex, der bruges til behandling af knoglemarvskræft. For hele 2018 venter Genmab, at partnerens salg af Darzalex lander mellem 2,0-2,3 mia. dollar.

ANALYTIKERNYT TIL VESTAS

Vindmølleproducenten Vestas har fået indledt dækning af schweiziske UBS med en købsanbefaling og et kursmål på 535 kr. Med kursmålet vurderer analytikerne hos UBS, at Vestas-aktien hen over de næste 12 måneder vil stige omkring 37 pct. målt på mandagens lukkekurs, der var 389,70 kr. Aktier ligger tirsdag middag med en stigning på 1,2 pct. i 394,20 kr.

DSV stiger 0,5 pct. til 509,60 kr. Transport- og logistikkoncernen fik inden børstid nyt fra konkurrenten Panalpina, som i andet kvartal voksede både på omsætning og driftsindtjening. For resten af året regner Panalpina med, at selskabet inden for luftfragt vil vokse på samme niveau eller over markedet, mens fragten til søs ventes at vokse under markedets niveau.