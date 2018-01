Aktier: Flotte regnskaber trak flere rekorder trods vækstskuffelse

Trods svage BNP-tal for de sidste tre måneder af sidste år steg alle tre ledende aktieindeks, S&P 500, Nasdaq, og Dow Jones, nemlig til rekordniveauer. S&P 500 gik frem med 1,2 pct. til 2872,87, mens Dow Jones steg 0,9 pct. til 26.616,71, og Nasdaq-indekset tog et plus på 1,3 pct. til 7505,77.

Fremgangen kom, på trods af at en opgørelse fredag eftermiddag viste, at bruttonationalproduktet (BNP) i USA steg med 2,6 pct. i fjerde kvartal sammenlignet med kvartalet før i annualiserede tal, mens økonomerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News havde sigtet efter en fremgang på 3,0 pct.

Til gengæld var privatforbruget umiddelbart en spids stærkere end ventet med en fremgang på 3,8 pct., mens inflationsdelen af opgørelsen også viste ventede prisstigninger på 1,9 pct.

Blandt enkeltaktierne blev medicinalselskabet Abbvie en af de helt store vindere, efter at selskabet offentliggjorde regnskab for fjerde kvartal, som viste sig bedre end ventet.

Mest afgørende var det dog formentlig, at selskabet samtidig skruede voldsomt op for sin prognose for 2018, hvor der nu ses et noget større overskud, end tilfældet var tidligere.

Det blev belønnet af investorerne, der sendte aktien op med 13,8 pct. til 123,21 dollar.

Omvendt faldt kaffekæden Starbucks med 4,2 pct. til 57,99 dollar efter sine tal for første kvartal 2017/18. Selv om salget gik frem i perioden, var det nemlig ikke nok til at tilfredsstille markedet, der havde stilet efter noget mere vækst.

Teknologiselskabet Intel var en anden af fredagens vindere med sin stigning på 10,6 pct. til 50,08 dollar. Det plus kom i land, efter at Intel viste bedre takter end ventet hele vejen ned gennem sin resultatopgørelse for fjerde kvartal i et regnskab, der blev offentliggjort efter lukketid torsdag.

Efterfølgende har blandt andet Credit Suisse løftet sin anbefaling af aktien.