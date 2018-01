Aktier: Flot amerikansk aktieår fik mat afslutning

Selv om Wall Street afsluttede 2017 med et lille fald fredag, så blev det forgangne år det bedste siden 2013 for de amerikanske investorer.

Det brede S&P 500-indeks steg 19,4 pct. i løbet af året.

Fredag blev det dog til et minus på 0,5 pct. 2673,61. Dow Jones-indekset lukkede også 0,5 pct. lavere i 24.719,22, og Nasdaq-indekset drattede 0,7 pct. til 6903,39.

Nedturen blev anført af it-sektoren, men også bankaktier og sundhedssektoren havde det svært fredag, hvor handlen ifølge nyhedsbureauet AP generelt var tynd op til nytåret.

Blandt teknologiaktierne var der pres på blandt andet Apple, der lukkede 1,1 pct. nede. Selskabet undskyldte i et brev på sin hjemmeside for bevidst at have gjort ældre iPhones langsommere.

Brevet kom, efter at Apple før jul erkendte, at virksomheden har implementeret software for at gøre nogle telefoner langsommere.

Ifølge nyhedsbureauet AP har der verseret rygter om, at Apple sænkede hastigheden på de ældre iPhone-modeller for at få forbrugerne lokket til at købe de nye modeller. Men det afviser Apple, der forsvarer sig med, at opdateringerne er tænkt som en løsning til at håndtere nedbrudte batterier, som ellers pludselig risikerer at gå ud.

Blandt teknologiaktierne var der også pres på Amazon, efter at USA's præsident, Donald Trump, via Twitter beskyldte US Postal Service for at give Amazon for gode vilkår i forbindelse med selskabets forsendelser, skriver AFP.

Amazon faldt med 1,4 pct.

I finanssektoren var der fokus på Goldman Sachs, der lukkede 0,7 pct. lavere. Banken vurderer, at den amerikanske skattereform vil reducere indtjeningen med omkring 5 mia. dollar i fjerde kvartal af 2017, skriver Bloomberg.

Generelt er bankerne ellers steget, da skatteomlægningen indebærer lavere selskabsskat, men den nye lovgivning indebærer også ændringer i beskatningen af indtjening i udenlandske datterselskaber og en række andre ændringer, der belaster resultaterne i 2017. Citigroup har tidligere vurderet, at bankens indtjening vil blive reduceret med op til 20 mia. dollar.

Tirsdag morgen varsler futuremarkedet en pæn start på det nye år. Futures på de tre toneangivende indeks ligger omkring 0,2 pct. højere.