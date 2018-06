Aktier: Firkløveret NKT, Genmab, Mærsk og Vestas i toppen

NKT, Genmab, A.P. Møller-Mærsk og Vestas ligger fredag middag alle med plusser i aktiekursen på over 2 pct. Og samlet stiger eliteindekset C25 1,2 pct. til 1127,15.

Investorerne har fået ro på Italien, hvor de to partier Femstjernebevægelsen (M5S) og Ligaen torsdag aften blev enige om at danne regering og udpege Giuseppe Conte som ny premierminister. Den euroskeptiske Paolo Savona, der tidligere var udpeget til at blive finansminister, har været knasten i forhandlingerne, men han er ifølge Reuters udset til at blive minister for europæiske anliggender.

»Den helt store positive faktor i dag er, at Italien undgår valg. At USA så har indført told fra midnat amerikansk tid fra visse varer fra blandt andet Europa - ja, det trækker lidt til den negative side - men det var ventet,« siger Martin Munk, der er senioraktierådgiver i Jyske Bank.

»Jeg tror holdning er: Lad os nu se, hvordan det lander. Retorikken herfra har været temmelig hård, så det sidste ord i den sag er ikke sagt endnu,« siger senioraktierådgiveren.

Med den italienske løsning får de europæiske banker medvind efter en turbulent uge - og det samme billede gør sig gældende for Nordea, Danske Bank og Jyske Bank, der stiger med henholdsvis 1,5 pct. til 62,18 kr., 1,4 pct. til 214,30 kr. og 0,6 pct. til 349,10 kr.

NKT LYSER OP

Den schweiziske bank Credit Suisse har på bagkant af torsdagens generalforsamling i brancheforeningen Eurocable talt med en lang række aktører i branchen. Og det egner til et vanskeligt 2018 for kabelproducenterne - til gengæld vil 2019 blive et stærkt år for kabelbranchen.

»Projektpipelinen er fortsat meget god for de næste ti år i Europa. Industriaktørerne virkede fortrøstningsfulde, i forhold til at projekter bliver til ordrer de næste 12 måneder, hvilket vil gøre 2019 til et solidt år set fra et omsætningsperspektiv,« skriver Credit Suisse i en analyse.

Banken har dækning af henholdsvis italienske Prysmian og franske Nexans med henholdsvis anbefalingen "køb" og »hold«, mens danske NKT ikke er en del af dækningen.

NKT stiger med 2,9 pct. til 186,50 kr.

REBOUND TIL GENMAB

Genmab ligger med i toppen ved middagstid med et plus 2,9 pct. til 985,60 kr. Martin Munk vurderer, at det er et rebound for den nedtur, som kom efter, at biotekselskabet lørdag meddelte, at en uafhængig dataovervågningskomité havde anbefalet at stoppe et fase 1b/2-studie med kræftmidlet Darzalex i kombination med Roches lungekræftmiddel Tecentriq.

»Aktien er volatil for tiden. Nu stiger den i dag - og der kan ligeledes være et yderlig fokus for selskabet op mod den internationale cancerkongres Asco i USA, der begynder i næste uge,« siger Martin Munk.

Aktien er samlet faldet med omkring 17 pct. i denne uge.

Mærsks B-aktie stiger 2,5 pct. til 9770 kr. på ryggen af fremgang i fragtraterne, der ifølge tal fra SCFI-indekset er steget 8,5 pct. den seneste uge.

Og så har Vestas fået en ordre i Mexico på 306 megawatt til et projekt i Mexico som Enerab står bag. Og vindmølleselskabet er på vej til at sikre sig en fast og ubetinget ordre i USA omfattende møller med en samlet kapacitet på 237,6 megawatt, efter at selskabets kunde Longroad Energy har sikret sig finansiering til det texanske projekt Rio Bravo.

Vestas stiger 1,9 pct. 425,60 kr.

ANALYTIKERNYT DELER VANDENE

Lundbeck-aktien falder 0,2 pct. til 448,10 kr., efter at Barclays ifølge Bloomberg News har sænket sin anbefaling til »ligevægt« fra »overvægt«.

Lundbeck er den eneste aktie, der ligger i minus i eliteindekset fredag ved middagstid.

Det franske finanshus Exane BNP Paribas har hævet kursmålet for aktien i ingredienskoncernen Chr. Hansen til 525 kr. fra tidligere 480 kr. Anbefalingen er fortsat »underperform«.

Chr. Hansen stiger med 0,8 pct. til 616,20 kr. fredag middag.

HSBC har haft kig på Coloplast og hævet kursmålet til 585 kr. fra 557 kr. og gentaget anbefalingen "hold". Aktien stiger 1,6 pct. til 614,80 kr.

Storbanken har også haft kig på GN Group, og her er anbefalingen "hold" gentaget, mens kursmålet er løftet 15 kr. til 255 kr. GN-aktien stiger 1,3 pct. til 246,20 kr.

JOBTAL I FOKUS

I eftermiddag kommer den amerikanske jobrapport for maj, hvor der ifølge Bloomberg News ventes 190.000 nye arbejdspladser og en arbejdsløshed på 3,9 pct.

»Det er ikke den, der kommer til at tage de store overskrifter, hvis den lander som ventet. Det er derimod geopolitik, der har taget over,« siger Martin Munk.