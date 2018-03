Aktier: Faldende frygt for handelskrig gav stærkt kursrekyl

De amerikanske aktier kom stærkt tilbage mandag, hvor frygten for en global handelskrig så småt ebbede ud i takt med en stigende tro på, at præsident Donald Trumps trusler om kraftige importtakster på stål og aluminium alene er en forhandlingsstrategi.

Sammen med stigende oliepriser og reducerede bekymringer efter det italienske parlamentsvalg gav det anledning til lettelse hos investorerne.

Mandag lukkede S&P 500-indekset med en gevinst på 1,1 pct. i 2720,94. Dow Jones-indekset sluttede med et plus på 1,4 pct. i 24.874,76, mens Nasdaq endte med et plus på 1,0 pct. til 7330,70.

Omsætningen var på 6,9 mia. aktier og dermed et stykke under det 20-dages glidende gennemsnit på 8,3 mia. aktier.

Tirsdag morgen er investorerne fortsat overvejende positive. De amerikanske futures ligger med stigninger på op til 0,2 pct.

De store udsving i volatilitetsindekset VIX, der bruges til at vurdere markedets nervøsitet, fortsatte mandag, hvor den bedre stemning resulterede i et drop i indekset på omkring 10 pct. til 18,7.

FRA TRUSSEL TIL STRATEGI

Investorernes syn på Trumps told ændredes fra at være en trussel til at være et forhandlingsværktøj, efter et præsidentielt tweet om, at Canada og Mexico kan undgå de foreslåede takster, hvis der kan opnås enighed om en »fair« aftale i forhandlingerne om den nordamerikanske frihandelsaftale (NAFTA).

Samtidig beroligende manglende specifikke gengældelsestiltag fra andre lande investorerne.

»Det føltes som om Trump viste nogle af kortene på hans hånd med den Twitter-kommentar. Jeg tror ikke, det er et tilfælde, at det kom ud samtidig med, at den seneste runde af NAFTA-forhandlinger afsluttes. Forhåbentlig bliver det glemt, så vi kan komme tilbage til at fokusere på økonomi og renter,« siger investeringsstrateg Mona Mahajan fra Allianz Global Investors i New York til Reuters.

Andre analytikere påpeger, at Donald Trump ser aktiemarkedet som dommer for egen succes, og at markedet hidtil har indikeret en handelskrig som et klart gult kort.

GRØNT OVER HELE LINJEN

Der var positive indeks i samtlig elleve undergrupper i S&P 500.

Bedst klarede forsyningsselskaberne sig med en stigning på knap 2,0 pct., mens finanssektoren fulgte trop med et plus på 1,4 pct. over på stigninger i de amerikanske renter.

Dagens svageste udvikling var i sundhedssektoren, der dog alligevel steg 0,9 pct.

Den reducerede frygt for en handelskrig gav øjeblikkelig gevinst til de tidligere ramte selskaber. Caterpillar øgede 3,2 pct., Boeing løftedes 2,3 pct., og General Electric steg 2,1 pct.

Også bilproducenterne, som stod til at blive ramt af gengældelse for importtold på den europæiske bilindustri, blev belønnet. GM steg 0,8 pct., mens Ford øgede 1,7 pct.

Oliepriserne steg kraftigt i løbet af dagen og favoriserede olieselskaber som Chevron og Exxon, der steg 1,4 pct. og 1,0 pct.

Spillet om chip-producenten Qualcomm fik en ny drejning, da Broadcom står til at få seks pladser i bestyrelsen. Hvis det lykkedes vil Broadcom have mandat til at forhandle sit fjendtlige bud på Qualcomm i hus. Broadcom faldt 1,6 pct., mens Qualcomm faldt 1,1 pct.

/ritzau/FINANS